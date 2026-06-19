Futur échangeur du Bord de mer : l’entrée du CHU Mère-Enfant Jeanne Ebori fermée pendant les travaux

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Le ministère de la Santé a annoncé la fermeture temporaire de l’entrée principale de l’Hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori, à Libreville, dans le cadre des travaux de construction du futur échangeur du Bord de mer. Cette mesure concerne particulièrement l’axe traversant le quartier Louis, où d’importants aménagements routiers sont actuellement en cours. Selon le communiqué publié le 18 juin 2026, cette fermeture vise à permettre le bon déroulement du chantier tout en garantissant la sécurité des usagers et des équipes mobilisées sur le terrain. La durée prévisionnelle de cette restriction est fixée à quatorze mois, correspondant au calendrier d’exécution des travaux.

Afin d’assurer la continuité de l’accès à l’établissement hospitalier, les autorités sanitaires invitent les patients, les accompagnants, les visiteurs ainsi que les personnels à emprunter les itinéraires alternatifs mis en place. Les automobilistes sont ainsi orientés vers l’axe passant par la statue Raponda Walker ainsi que celui de la montée du VIP. Une signalétique temporaire a également été installée aux abords du centre hospitalier afin de faciliter les déplacements et d’orienter efficacement les usagers vers les différents services de l’hôpital. Le ministère recommande à chacun de respecter ces nouvelles indications afin de limiter les perturbations liées au chantier.

Des soins maintenus malgré les contraintes de circulation

Le ministère de la Santé tient toutefois à rassurer la population sur le fonctionnement normal de l’Hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori durant toute la période des travaux. Les activités médicales, administratives et l’ensemble des prestations de soins demeurent pleinement opérationnelles. Les services d’urgence, les consultations spécialisées, les hospitalisations ainsi que les interventions programmées continueront d’être assurés sans interruption. Cette organisation vise à préserver la qualité de la prise en charge des patients tout en accompagnant l’avancement de ce projet d’infrastructure majeur destiné à améliorer durablement la fluidité de la circulation dans la capitale.

La réalisation du futur échangeur du Bord de mer s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des infrastructures urbaines de Libreville, destiné à améliorer la mobilité et à réduire les embouteillages sur l’un des principaux axes de la capitale. Conscient des désagréments temporaires que ces travaux peuvent occasionner, le ministère de la Santé remercie les usagers pour leur compréhension et leur coopération. Il les invite à anticiper leurs déplacements, à suivre les itinéraires recommandés et à respecter les dispositifs de circulation mis en place afin de garantir un accès fluide, sécurisé et permanent à l’Hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori pendant toute la durée du chantier.