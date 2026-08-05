BW Energy Gabon : les pêcheurs de Mayumba désormais équipés en matériel professionnel

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L’entreprise pétrolière BW Energy Gabon poursuit son engagement en faveur du développement des communautés locales. À Mayumba, dans le département de la Basse-Banio, l’entreprise a procédé ce 4 août 2026 à la remise d’un important lot de matériel de pêche à la Fédération des coopératives de pêche de Mayumba. La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre du Commerce, des PME-PMI, Zenaba Gninga Chaning, des autorités administratives locales et des acteurs de la filière halieutique.

Avec cette dotation, BW Energy Gabon entend soutenir durablement les activités génératrices de revenus et renforcer les capacités des pêcheurs. Le don comprend six pirogues en fibre de verre, six moteurs hors-bord, des filets de pêche, des plombs, des flotteurs, des cordages, des ancres, des pagaies, des torches, des balises, des boîtes de premiers secours ainsi que des imperméables. « À travers cette activité, nous souhaitons accompagner des initiatives concrètes qui répondent aux besoins exprimés par les communautés situées à proximité de nos zones d’opération », a indiqué Lionel Nguengue, Directeur HSE de BW Energy Gabon.

Six pirogues offertes dont deux de 12 mètres © GMT

L’écoute des communautés

Cette initiative s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de BW Energy Gabon, fondée sur un dialogue permanent avec les populations locales. « Ce projet a été construit sur la base des différents échanges que nous avons eus avec les autorités locales, les populations et les acteurs économiques de Mayumba », a souligné Lionel Nguengue. Une démarche saluée par les bénéficiaires qui y voient un levier de développement pour la filière pêche.

Des moteurs devant équiper les pirogues © GMT

Le président de la Fédération des coopératives de pêche de Mayumba, Clotaire Makaya, a remercié BW Energy Gabon pour cet accompagnement, estimant qu’il traduit la volonté de l’entreprise de contribuer au développement économique de la localité. Notons que ce nouveau don s’ajoute à plusieurs actions déjà réalisées par la société, notamment l’éclairage du pont de Mayumba, l’appui en médicaments à l’hôpital de la ville et d’autres projets communautaires destinés à améliorer les conditions de vie des populations.