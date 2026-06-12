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Turquie : le mannequin Graci-Mel sacrée prix de la Beauté Africaine ! 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 21h10min
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Le Gabon continue de faire rayonner ses talents au-delà de ses frontières. À Istanbul, en Turquie, le mannequin gabonais Graci-Mel, connue sous le nom de Melissa Ndongo, s’est illustrée lors de la cérémonie des Business Türkiye & European Awards 2026. Un rendez-vous qui récompense les personnalités et acteurs contribuant au développement de leurs secteurs d’activité à l’échelle internationale.

Nominée dans la catégorie Mode et Beauté, la jeune ambassadrice de l’élégance gabonaise a porté haut les couleurs de son pays devant un parterre de professionnels, d’entrepreneurs et de figures influentes du monde culturel, le 10 juin dernier. Sa présence à cet événement témoigne de la place grandissante qu’occupent les talents africains sur la scène internationale, notamment dans l’univers de la mode et de la beauté.

Une distinction qui valorise le savoir-faire africain et gabonais  

Au terme de la cérémonie, riche en concurrence et esthétique, Graci-Mel a été couronnée du Prix de la Beauté Africaine, une récompense qui met en lumière les femmes qui contribuent à promouvoir l’image, la créativité et l’identité du continent à travers leur parcours. Souriante et élégante, la mannequin gabonaise a reçu cette distinction sous les applaudissements d’un public venu de plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique.Au-delà de la reconnaissance personnelle, cette récompense constitue également une vitrine pour le Gabon. 

Dans un secteur où l’image et la représentation jouent un rôle essentiel, le sacre de Graci-Mel illustre la capacité des professionnels gabonais à se démarquer dans les grandes manifestations internationales. Son parcours devrait être une inspiration pour la nouvelle génération de mannequins et de créateurs qui aspirent à faire entendre leur voix sur les podiums du monde entier. Mais elle devrait aussi interpeller les autorités culturelles et anciens de la mode pour une meilleure prise en compte de ce travail afin que les mannequins puissent y vivre décemment sans chercher à s’exporter. 

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