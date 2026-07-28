Ntoum : deux piétonnes grièvement percutées par un grumier à Essassa

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Un grave accident de la route est survenu ce lundi à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Un poids lourd effectuant un dépassement risqué a percuté deux jeunes femmes alors qu’elles traversaient la chaussée.

La série noire continue sur les axes routiers de la commune de Ntoum. Ce lundi 27 juillet 2026, la quiétude de la localité d’Essassa a soudainement volé en éclats sous la violence d’un impact. Deux jeunes femmes, dont l’identité n’a pas encore été divulguée, ont été très grièvement blessées après avoir été percutées de plein fouet par un camion grumier.

Selon les premiers éléments recueillis sur place par l’Agence gabonaise de presse, l’imprudence du chauffeur serait à l’origine du drame. Roulant à une allure excessive, ce dernier aurait tenté un dépassement particulièrement dangereux. Manquant sa manœuvre, le conducteur a totalement perdu le contrôle de son engin avant de venir s’encastrer sur le terre-plein central, au moment précis où les deux victimes effectuaient leur traversée.

« C’était une scène terrible »

Parmi la foule sous le choc, les témoignages traduisent l’effroi de la scène. Mathieu, un riverain aux premières loges de l’accident, repense encore à la soudaineté du choc : « Le camion roulait très vite. En voulant dépasser un autre véhicule, il est monté sur le terre-plein et a percuté les deux jeunes femmes. C’était une scène terrible. », a-t-il confié à l’Agence gabonaise de presse.

Prises en charge en urgence par les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux, les deux victimes ont rapidement été évacuées vers une structure hospitalière. Si aucune précision sur leur état de santé officiel n’a encore filtré, une enquête a été immédiatement ouverte pour faire toute la lumière sur la chaîne des responsabilités.

La colère des riverains face à l’insécurité routière

Ce nouvel accrochage ravive de sombres souvenirs pour les habitants de la zone. En 2025, sur ce même tronçon reliant le PK12 à Essassa, un drame similaire causé par une manœuvre imprudente avait coûté la vie à un piéton.

Exaspérés par la répétition de ces comportements à risque, les riverains haussent le ton. Ils exhortent une fois de plus les autorités compétentes à intensifier les contrôles ciblés sur les poids lourds pour mettre un terme à ce sentiment d’insécurité permanent.