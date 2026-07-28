Libreville : la route Bel-Air–Petit Marché–Mangrove en réhabilitation pour améliorer le quotidien des habitants

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Le gouvernement poursuit son programme de modernisation des infrastructures communautaires dans la commune de Libreville. À Bel-Air–Petit Marché–Mangrove, des travaux de réhabilitation de la voie d’accès sont actuellement en cours afin de faciliter la mobilité des populations et d’améliorer durablement leur cadre de vie.

L’amélioration des infrastructures de proximité demeure l’un des axes de l’action publique en matière d’aménagement urbain. Dans plusieurs quartiers de Libreville, des chantiers sont progressivement lancés pour répondre aux difficultés de circulation rencontrées par les riverains.

C’est le cas de l’axe reliant Bel-Air, Petit Marché et Mangrove, où les travaux de réhabilitation de la voirie sont désormais engagés. Une intervention attendue par les habitants, confrontés depuis plusieurs années à la dégradation de cette voie.

Une meilleure mobilité pour les riverains

La réhabilitation de cet axe vise à améliorer les conditions de déplacement des populations, mais également à faciliter l’accès aux habitations, aux commerces et aux différents services de proximité. Pour les riverains, ces aménagements devraient contribuer à réduire les difficultés de circulation, notamment en période de fortes pluies, tout en améliorant les conditions de transport des personnes et des marchandises.

Au-delà de l’aspect pratique, ces travaux participent également à l’amélioration du cadre de vie dans un quartier en pleine évolution.

Les infrastructures de proximité au cœur du développement local

À travers ces investissements, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire des infrastructures routières un levier du développement économique et social. En améliorant les voies de desserte des quartiers, les autorités entendent renforcer l’accessibilité des zones résidentielles, soutenir les activités économiques locales et favoriser une meilleure intégration urbaine.

Le chantier de Bel-Air–Petit Marché–Mangrove s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures communautaires engagée dans plusieurs quartiers de la capitale. À terme, cette réhabilitation devrait offrir aux populations un réseau routier plus praticable, contribuant à améliorer les conditions de mobilité et le quotidien des habitants de cette partie de Libreville.