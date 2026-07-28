Biens mal acquis : le Parquet financier demande un procès pour BNP Paribas et la famille Bongo

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Coup de théâtre judiciaire à Paris. Le Parquet national financier (PNF) requiert le renvoi devant le tribunal correctionnel du géant bancaire BNP Paribas, d’enfants de l’ancien président Omar Bongo Ondimba et de plusieurs figures de la « Françafrique », révèlent nos confrères du Parisien.

D’après une information du Parisien, citant une source judiciaire, le Parquet national financier a officiellement demandé le renvoi en correctionnelle de 23 personnes physiques et morales. Au cœur de cette tempête judiciaire figurent le groupe bancaire BNP Paribas, quatre sociétés immobilières, plusieurs enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba, ainsi qu’Antoinette Sassou Nguesso, épouse de l’actuel président du Congo-Brazzaville.

Fruit de plus de quinze ans d’investigations tentaculaires déclenchées par une plainte de l’ONG Transparency International, le dossier met en lumière un vaste système d’enrichissement illicite. La justice française soupçonne la famille Bongo d’avoir sciemment bénéficié d’une fortune immobilière colossale bâtie dans l’Hexagone avec des fonds publics détournés du Gabon.

Balades d’espèces, blanchiment et fausses factures

Les révélations relayées par Le Parisien décrivent un réseau de blanchiment sophistiqué qui rappelle les heures les plus sombres des réseaux françafricains. Des dizaines de millions d’euros en espèces auraient transité du Gabon vers la France via des entreprises de décoration ou des sociétés civiles immobilières (SCI) pour acquérir pas moins de 52 biens d’exception à Paris et sur la Côte d’Azur.

Dans cette mécanique rodée, le rôle des intermédiaires financiers s’avère central. Le PNF demande notamment le renvoi de BNP Paribas pour « blanchiment aggravé » de corruption et de détournements de fonds publics. La banque est soupçonnée d’avoir manqué à ses obligations de vigilance en laissant circuler d’énormes sommes d’origine douteuse.

La fin d’une impunité historique ?

Parmi les personnes visées par ce réquisitoire figurent également des figures publiques, à l’image de l’ancienne Miss France Sonia Rolland, poursuivie pour avoir accepté un appartement offert par le clan présidentiel. À ce jour, la justice a déjà saisi pour environ 70 millions d’euros de patrimoine immobilier.

Si les juges d’instruction suivent le réquisitoire du PNF, cette audience s’annoncera comme l’un des plus grands procès de corruption de ces dernières décennies en France. Elle marquerait un symbole fort contre les circuits d’argent sale et le détournement des richesses africaines vers le système financier occidental.