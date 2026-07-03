Derniers articlesDIASPORA

Tensions migratoires en Afrique du Sud : Libreville active sa cellule de veille

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 12h40min
1 509 Temps de lecture 1 minute
Une vue des locaux du Haut-Commissariat de la République Gabonaise en Afrique du Sud © D.R.
Ecouter l'article

Face à la situation migratoire particulièrement préoccupante qui prévaut actuellement en Afrique du Sud, les autorités gabonaises ont décidé de prendre le dossier à bras-le-corps. Mercredi 1er juillet 2026, la cellule de veille du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, chargé de l’Intégration et de la Diaspora s’est réunie d’urgence. Cette séance de travail cruciale s’est déroulée en présence de Rembendambia, ambassadeur du Gabon en poste en Afrique du Sud, afin de dresser un état des lieux précis et d’anticiper les risques pour la communauté expatriée.

Selon un communiqué officiel transmis à l’Agence gabonaise de presse (AGP), cette rencontre visait à coordonner les efforts de protection dans un contexte régional devenu instable.

Solidarité et consignes de sécurité strictes à Pretoria

Loin de céder à la panique, la diplomatie gabonaise affiche une posture rassurante. Les premiers retours du terrain indiquent que les ressortissants gabonais établis dans ce pays frère font preuve d’une grande maturité. Le communiqué précise en effet que la communauté est pleinement sensibilisée et mobilisée face aux événements.

Au sein de la chancellerie à Pretoria, la sérénité reste de mise. Pour autant, la vigilance ne faiblit pas : l’ambassade a d’ores et déjà transmis des directives claires et des mesures de sécurité précises à l’ensemble des compatriotes. L’objectif est double : éviter toute exposition inutile au danger et garantir une sécurisation optimale de chacun en attendant une normalisation de la situation.

L’éventualité d’un rapatriement suspendue à l’exécutif

Alors que l’inquiétude grandit légitimement chez les proches restés au pays, la question d’un retour volontaire ou d’urgence est sur toutes les lèvres. Sur ce point, le ministère des Affaires étrangères temporise tout en restant en alerte maximale. Les services diplomatiques attendent désormais les très hautes instructions du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition et chef de l’État, qui aura le dernier mot sur l’opportunité et le déclenchement d’une telle opération.

Parallèlement, Libreville ne laisse rien au hasard et prépare le terrain sur le plan bilatéral. Les autorités sud-africaines ont officiellement été saisies par les canaux diplomatiques. Cette démarche préventive doit permettre de planifier des évacuations coordonnées, fluides et totalement sécurisées, si les circonstances venaient à l’exiger. Pour les familles gabonaises, l’heure est à l’attente, mais les autorités veillent au grain.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 12h40min
1 509 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Urgence hydrique : le gouvernement assouplit les mesures et autorise la reprise encadrée de la livraison d’eau

3 juillet 2026 à 12h47min

Gabon : l’ordonnance, ce raccourci démocratique qui asphyxie le Parlement

3 juillet 2026 à 12h34min

CEP 2026 : après un taux de réussite de 97,74%, quid du respect de la carte scolaire ?

3 juillet 2026 à 10h39min

Gabon : e-Gabon/SIS accélère la transformation numérique du système de santé

3 juillet 2026 à 10h15min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Accès à l’Eau : point d’étape entre Oligui Nguema et Suez 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Accès à l’Eau : point d’étape entre Oligui Nguema et Suez
[Publicité] Gabon : e-Gabon/SIS, la santé entre dans l’ère du numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[Publicité] Gabon : e-Gabon/SIS, la santé entre dans l’ère du numérique
[#Reportage] Gabon : 13e pays africain le moins risqué pour les investisseurs en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : 13e pays africain le moins risqué pour les investisseurs en 2026
[#Reportage] Genève : Sylvia Bongo sous enquête pour soupçon de blanchiment d'argent ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Genève : Sylvia Bongo sous enquête pour soupçon de blanchiment d'argent !
[#Reportage] Gabon : EZANGO, l’application qui redonne vie aux langues vernaculaires 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : EZANGO, l’application qui redonne vie aux langues vernaculaires
[#Reportage] Gabon : Setrag et l’ANFEP scellent un partenariat pour la formation des jeunes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Setrag et l’ANFEP scellent un partenariat pour la formation des jeunes
S'abonner
Bouton retour en haut de la page