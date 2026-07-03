Tensions migratoires en Afrique du Sud : Libreville active sa cellule de veille

Ecouter l'article

Face à la situation migratoire particulièrement préoccupante qui prévaut actuellement en Afrique du Sud, les autorités gabonaises ont décidé de prendre le dossier à bras-le-corps. Mercredi 1er juillet 2026, la cellule de veille du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, chargé de l’Intégration et de la Diaspora s’est réunie d’urgence. Cette séance de travail cruciale s’est déroulée en présence de Rembendambia, ambassadeur du Gabon en poste en Afrique du Sud, afin de dresser un état des lieux précis et d’anticiper les risques pour la communauté expatriée.

Selon un communiqué officiel transmis à l’Agence gabonaise de presse (AGP), cette rencontre visait à coordonner les efforts de protection dans un contexte régional devenu instable.

Solidarité et consignes de sécurité strictes à Pretoria

Loin de céder à la panique, la diplomatie gabonaise affiche une posture rassurante. Les premiers retours du terrain indiquent que les ressortissants gabonais établis dans ce pays frère font preuve d’une grande maturité. Le communiqué précise en effet que la communauté est pleinement sensibilisée et mobilisée face aux événements.

Au sein de la chancellerie à Pretoria, la sérénité reste de mise. Pour autant, la vigilance ne faiblit pas : l’ambassade a d’ores et déjà transmis des directives claires et des mesures de sécurité précises à l’ensemble des compatriotes. L’objectif est double : éviter toute exposition inutile au danger et garantir une sécurisation optimale de chacun en attendant une normalisation de la situation.

L’éventualité d’un rapatriement suspendue à l’exécutif

Alors que l’inquiétude grandit légitimement chez les proches restés au pays, la question d’un retour volontaire ou d’urgence est sur toutes les lèvres. Sur ce point, le ministère des Affaires étrangères temporise tout en restant en alerte maximale. Les services diplomatiques attendent désormais les très hautes instructions du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition et chef de l’État, qui aura le dernier mot sur l’opportunité et le déclenchement d’une telle opération.

Parallèlement, Libreville ne laisse rien au hasard et prépare le terrain sur le plan bilatéral. Les autorités sud-africaines ont officiellement été saisies par les canaux diplomatiques. Cette démarche préventive doit permettre de planifier des évacuations coordonnées, fluides et totalement sécurisées, si les circonstances venaient à l’exiger. Pour les familles gabonaises, l’heure est à l’attente, mais les autorités veillent au grain.