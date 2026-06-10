Tchibanga : un sous-officier perd la vie lors des essais d’un blindé militaire

Ecouter l'article

Le deuil frappe les Forces de défense gabonaise. Mardi 09 juin 2026, un dramatique accident de service a coûté la vie au sergent Juste Edgard Zenavouma dans la commune de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. Le sous-officier, membre émérite du Bataillon de reconnaissance et de combat (BRC), a péri à la suite du renversement d’un engin blindé de cavalerie.

L’accident s’est produit dans le cadre d’une procédure pourtant encadrée. Selon plusieurs sources concordantes issues de la région militaire, le sergent se trouvait lui-même aux commandes du véhicule lourd au moment des faits. L’exercice consistait à effectuer des essais de roulement en vue de la remise en service de cet engin de cavalerie, resté immobilisé et hors d’usage depuis une période prolongée.

Alors que la manœuvre suivait son cours, le blindé s’est brutalement retourné. Malgré l’intervention rapide des secours et de ses frères d’armes, le choc a malheureusement été fatal au conducteur. Les raisons exactes du basculement, qu’elles proviennent d’une rupture mécanique ou d’une configuration piégeuse du terrain, demeurent pour l’instant indéterminées.

L’hommage d’une corporation meurtrie

La disparition brutale de Juste Edgard Zenavouma a provoqué une vive émotion au sein de l’institution. Très rapidement, la hiérarchie militaire ainsi que ses compagnons d’armes ont tenu à saluer d’une seule voix la mémoire de ce sous-officier.

Au sein du BRC, ses pairs décrivent un homme profondément attaché à son uniforme, reconnu par tous pour son engagement sans faille, son courage sur le terrain et son dévouement exemplaire au service du drapeau gabonais.

Une enquête ouverte pour éclaircir l’accident

Face à ce drame, l’heure est désormais au recueillement, mais aussi à la recherche de réponses. Afin de lever les zones d’ombre entourant ce retournement tragique, une enquête officielle a été ouverte par les autorités compétentes. Les investigations techniques de la gendarmerie et les constatations d’usage devront établir avec précision la chaîne d’événements ayant mené à cette issue fatale, offrant ainsi les éclaircissements nécessaires à l’armée ainsi qu’à la famille éprouvée du défunt.