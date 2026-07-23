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Gabon : vers une reconnaissance juridique officielle des chefferies traditionnelles

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 juillet 2026 à 15h01min
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Photo de famille au terme de la rencontre entre les chefs traditionnels et le ministre de la Justice Augustin Emane © D.R.
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Ce mardi 21 juillet 2026, une délégation de rois et de chefs coutumiers, sous la conduite de Sa Majesté Louis Paul Eliwatchango, roi Agungu Mpongwé, s’est rendue au ministère de la Justice. Ils ont remis au garde des Sceaux chargé des Droits humains, Augustin Emane, une proposition de texte ambitieuse destinée à fixer le cadre légal des chefferies sur l’ensemble du territoire national.

Cette rencontre prolonge une dynamique engagée lors d’une première audience, le 5 juin dernier. À cette occasion, les dirigeants traditionnels s’étaient engagés à formaliser un texte clarifiant leurs missions, leurs droits et leurs devoirs.

Le document remis au ministre, fort de plus d’une cinquantaine de pages, vise à structurer officiellement le fonctionnement des chefferies. Pour ses concepteurs, cette consécration juridique renforcera l’action des chefs dans la sauvegarde des identités culturelles, le maintien de la paix sociale et l’accompagnement spirituel des populations. « Il y a ceux qui gouvernent avec les lois humaines et ceux qui soutiennent spirituellement le pays », a souligné le roi Eliwatchango, rappelant que l’autorité coutumière agit en parfaite complémentarité avec les institutions républicaines.

Exigence de moralité et encadrement des investitures

Pour moraliser la fonction et prévenir les dérives, la proposition établit des critères stricts. Le texte fixe les modalités de désignation et d’intronisation selon les us et coutumes, tout en prévoyant des enquêtes de moralité préalables avant toute reconnaissance formelle par l’État. Un dispositif qui, selon les gardiens des traditions, apportera davantage de discipline et de lisibilité au sein du milieu coutumier.

Les précisions du garde des Sceaux et le parcours législatif

De son côté, le ministre Augustin Emane a salué la démarche tout en apportant des éclairages essentiels. Le garde des Sceaux a insisté sur l’importance de représenter équitablement l’ensemble des provinces gabonaises au sein de cette future organisation. Rappelant la primauté de l’État, il a précisé que ce cadre ne saurait se substituer aux pouvoirs publics et qu’il conviendra de clarifier la frontière entre autorité coutumière et structures spirituelles.

Désormais entre les mains des services techniques du ministère de la Justice pour examen, le texte pourrait ensuite être transmis au Secrétariat général du Gouvernement. S’il franchit les étapes du Conseil des ministres et du Parlement, le Gabon se dotera d’une loi historique dédiée à son patrimoine coutumier.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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