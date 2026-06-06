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Gabon : 15 blessés dans un accident sur l’axe Ndjolé-Bifoun

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 21h25min
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Une vue du véhicule accidenté sur l'axe Ndjolé-Bifoun © D.R.
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Un minibus de l’agence « Gabao Transport » s’est renversé le vendredi 05 juin 2026 au centre du pays, plus précisément entre les villages de Missolo et Mendeme. Selon les constatations sur place de l’Agence gabonaise de presse (AGP), le véhicule arrivait de la province du Woleu-Ntem. Alors qu’il circulait dans le sens Ndjolé-Bifoun, le conducteur a soudainement perdu le contrôle de l’engin, qui a fait une embardée spectaculaire avant de finir sa course sur le toit.

Si le drame n’a fort heureusement coûté la vie à aucun passager, le bilan humain s’avère lourd. Les premières déclarations divergent quant aux raisons de ce choc. Une passagère, encore sous le coup de l’émotion, pointe du doigt un excès de vitesse de la part du chauffeur. De son côté, le conducteur, dont l’identité reste pour le moment confidentielle, rejette la faute sur un incident mécanique. Il a notamment confié aux enquêteurs qu’une cassure nette de la jante arrière aurait rendu le véhicule totalement incontrôlable.

Des blessés graves et un hôpital sous pression

Les secours ont rapidement pris en charge les 15 passagers pour les évacuer d’urgence vers le centre médical de Ndjolé. Sur place, les équipes médicales s’activent, bien que la situation soit critique. « On note 4 blessés graves parmi eux, dont des enfants et une dame qui s’en est tirée avec une jambe complètement écrasée », a déploré une autorité locale jointe au téléphone par l’AGP.

Le personnel soignant confirme également que quatre des victimes souffrent de traumatismes crâniens sévères. Cette urgence absolue met en lumière les difficultés structurelles de la région, l’établissement de santé de Ndjolé devant actuellement composer avec une criante insuffisance de personnel pour gérer un tel afflux de blessés.

La gendarmerie sur les lieux

Dès l’alerte donnée, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndjolé se sont immédiatement projetés sur le site de l’accident afin de procéder aux constatations d’usage et de sécuriser la voie publique. Une enquête judiciaire a été officiellement ouverte sous leur supervision. Elle aura pour mission de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce sinistre qui est venu, une fois de plus, endeuiller le quotidien des usagers de cet axe routier majeur.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 21h25min
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