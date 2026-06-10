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Filière avicole : le groupe panafricain Sonoco décline ses ambitions à Oligui Nguema

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 9h32min
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Instantané de l'audience accordé au groupe panafricain Sonoco par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Traditionnellement tributaire des marchés extérieurs pour son approvisionnement, le Gabon amorce un virage stratégique majeur. Sous l’impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le pays accélère sa transition vers l’autosuffisance. Pour concrétiser cette ambition, le chef de l’État a accordé ce mardi 09 juin 2026 une audience décisive aux dirigeants du groupe panafricain Sonoco, venus présenter un projet d’envergure dans le secteur avicole.

Loin de se limiter à la simple production de volailles, l’initiative de Sonoco ambitionne de structurer l’ensemble de la filière sur le sol national. Abdoul Karim Diallo, directeur général du groupe, a dévoilé les contours de cette feuille de route : de la construction d’une usine d’aliments pour bétail à la mise en place de couvoirs, de fermes d’élevage performantes et d’abattoirs modernes, c’est toute la chaîne de valeur qui sera implantée localement.

L’objectif affiché pour la première phase est particulièrement ambitieux : produire plus de 15 millions de poulets de chair. Une telle infrastructure permettra non seulement de garantir des produits de qualité supérieure, mais aussi de réduire de manière drastique la dépendance du pays vis-à-vis des importations de volaille.

Un levier de croissance et d’emploi local

Au-delà des enjeux strictement alimentaires, ce partenariat représente un puissant moteur de développement socio-économique. En faisant de l’agro-industrie un pilier de la richesse nationale, le projet va générer de nombreux emplois, directs et indirects, offrant ainsi de réelles perspectives d’insertion pour la jeunesse et les populations locales.

Convaincu par la vision pragmatique du président gabonais, initialement partagée lors du CEO Forum à Kigali, le groupe Sonoco bénéficie désormais d’une carte blanche des autorités. Le gouvernement s’est pleinement mobilisé pour que les travaux démarrent dans les plus brefs délais, posant ainsi les fondations d’une économie gabonaise plus résiliente et souveraine.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 9h32min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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