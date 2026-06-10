Lambaréné : le Japon renforce les capacités d’accueil à l’École protestante d’Adouma

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La commune de Lambaréné a vécu une journée riche en réalisations le vendredi 5 juin 2026, sous l’impulsion du maire Guy Pierre Biteghe. Parmi les temps forts de cette journée figure la remise officielle d’un bâtiment de trois salles de classe ainsi que d’un bloc sanitaire de six toilettes à l’École protestante d’Adouma. Cette infrastructure, offerte par le gouvernement japonais dans le cadre de la coopération entre le Gabon et le Japon, vise à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et à renforcer les capacités d’accueil de cet établissement scolaire.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Son Excellence Ando Yoshio, ambassadeur du Japon au Gabon, qui a effectué le déplacement jusqu’à Lambaréné pour matérialiser ce geste de solidarité entre les deux pays. Les autorités administratives, municipales, les responsables de l’établissement ainsi que les populations locales ont pris part à cet événement salué comme un symbole fort de l’excellence des relations diplomatiques entre Libreville et Tokyo. À travers ce projet, le Japon confirme son engagement en faveur du développement du secteur éducatif gabonais.

Une journée marquée par plusieurs inaugurations

Après cette première étape, la délégation s’est rendue à l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné où un incinérateur moderne destiné au traitement des déchets médicaux a été officiellement remis à la direction générale de l’établissement. Toujours financé par le Japon, cet équipement contribuera à renforcer les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire au sein de cette structure de référence. Plus tard, le maire Guy Pierre Biteghe, aux côtés du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Jean Benoît Békalé, a assisté à la prestation de serment de trois officiers de police judiciaire affectés à la Direction provinciale du Commerce.

La journée s’est achevée par l’inauguration de deux ouvrages réalisés dans le cadre de l’embellissement de la ville : un abri pour bacs à ordures au quartier Lalala et la stèle rénovée du carrefour Isaac. Ces travaux, exécutés par l’entreprise D2M, prestataire de la mairie chargé du nettoyage et de l’entretien urbain, illustrent la volonté des autorités municipales d’améliorer durablement le cadre de vie des habitants de Lambaréné.