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Taxi Gab+/PNPE : 200 nouveaux véhicules bientôt en circulation

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 20h21min
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Le programme Taxi Gab+ poursuit son déploiement à travers le pays avec une nouvelle étape importante. Lors d’une conférence de presse conjointe organisée ce 9 juin 2026 avec le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), les responsables du projet ont annoncé la mise en circulation prochaine de 200 nouveaux véhicules. Cette quatrième vague de distribution intervient quelques jours après l’annonce du ministre des Transports concernant l’arrivée de 200 Taxi Gab+ supplémentaires destinés à renforcer une flotte déjà en activité. Depuis son lancement, le programme a successivement permis la distribution de 417 véhicules lors de la première vague, 399 taxis lors de la deuxième vague, puis de 50 autres remis par la Première dame, Zita Oligui Nguema à l’occasion de Octobre Rose.

Selon le directeur général de Taxi Gab+, Curt Myricks Fouty Obeye, cette nouvelle vague sera répartie entre plusieurs provinces afin d’étendre davantage le réseau national. Le Grand Libreville bénéficiera de 100 nouveaux taxis, Port-Gentil en recevra 24 qui viendront s’ajouter aux 95 déjà déployés, tandis que le Haut-Ogooué disposera de 50 véhicules et le Woleu-Ntem de 24. Le responsable a réaffirmé l’objectif du programme : couvrir progressivement les neuf provinces du Gabon afin d’offrir aux populations une offre de transport moderne, fiable et accessible, tout en créant des opportunités d’emploi pour les personnes en situation de chômage.

Priorité aux 3 500 premiers inscrits

Partenaire du projet depuis son lancement, le PNPE continue d’assurer la présélection des bénéficiaires. Pour cette nouvelle vague, l’établissement public a puisé les 200 bénéficiaires dans la liste des 3 500 Gabonais déjà inscrits au programme. Son directeur général, Pascal Franck Nze Ndong Nze, a insisté sur le respect de cet engagement, gage de transparence « Tant que les 3 500 Gabonais inscrits au projet n’ont pas obtenu satisfaction, nous n’allons pas constituer de nouvelle liste », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté de garantir un traitement équitable des candidatures déjà enregistrées.

Le responsable de Taxi Gab+ a rappelé les ambitions nationales du projet « Nous avions promis d’intégrer toutes les provinces au programme, ce n’est pas facile mais nous y arriverons », a assuré Curt Myricks Fouty Obeye, soulignant la dimension inclusive de cette initiative portée par le président de la République. Le directeur général a également indiqué que le projet reste ouvert à de nouveaux postulants, tout en précisant que la priorité demeure la satisfaction des 3 500 premiers demandeurs enregistrés. Cette nouvelle phase confirme ainsi la volonté des autorités et de leurs partenaires d’accélérer le développement d’un réseau de transport moderne tout en favorisant l’insertion professionnelle des Gabonais.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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