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Gabon : l’adieu à Yrondu Musavu-King ce mercredi 10 juin à Casep-Ga !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 19h47min
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Affiche d'hommage Yrondu Musavu-King © D.R.
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La famille du football et les proches d’Yrondu Musavu-King vont lui rendre un ultime hommage le mercredi 10 juin 2026, de 16h30 à 18h00. Le corps de l’ancien international gabonais sera exposé à Gasepga. En effet, ce moment de recueillement offrira à ses coéquipiers, à ses supporters et à ses proches la possibilité de saluer une dernière fois la mémoire de ce défenseur respecté. Ensuite, le transfert de sa dépouille est prévu jeudi matin vers Paris. Là-bas, il sera inhumé.

Après une disparition brutale qui a plongé le monde du sport dans une profonde affliction, l’heure du dernier hommage semble avoir sonné. Pour rappel, le 5 juin dernier, le joueur de 34 ans avait été retrouvé sans vie à Libreville. Si les circonstances exactes de son décès restent encore à éclaircir par l’enquête en cours, l’annonce de sa mort mystérieuse a suscité une immense vague d’émotion à travers le monde. Par ailleurs, Yrondu Musavu-King a laissé une héritage humain des plus mémorables.

Plus que quelques heures de la panthère Musavu-King au Gabon !

Né à Libreville, Yrondu Musavu-King avait rejoint la France dès son plus jeune âge. Formé au SM Caen, c’est là qu’il fait ses débuts professionnels en 2012. Solide défenseur central, son talent le mènera à voyager à travers de prestigieux championnats. Il a ainsi joué de Grenade en Espagne, à l’Udinese en Italie. De plus, il est aussi passé par Lorient, Toulouse et Le Mans en France. De plus, il avait achevé sa carrière en 2022 sous le maillot du Bengaluru FC, en Inde. Il compte 15 sélections internationales avec les Panthères du Gabon. Demain, à Gasepga, l’heure sera au souvenir d’un athlète généreux et entier.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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