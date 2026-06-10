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Gabon : peut-on construire une démocratie sans médias viables ?

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 6h22min
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Alors que le Gabon ambitionne de bâtir une Ve République moderne, le secteur des médias traverse l’une des crises les plus graves de son histoire. Presse écrite en recul, médias en ligne fragilisés, raréfaction de la publicité, difficultés d’accès à l’information publique et disparition progressive de nombreux titres : au-delà de la survie économique des entreprises de presse, c’est la qualité même de notre démocratie qui est aujourd’hui en question.

Il existe des silences qui devraient inquiéter davantage que les polémiques. Le silence qui entoure actuellement la situation économique des médias gabonais est de ceux-là.
Car pendant que l’attention nationale se concentre sur les grands projets, les infrastructures, les échéances politiques et les ambitions économiques du pays, un secteur essentiel à la vie démocratique se dégrade dans une forme d’indifférence générale.

Pourtant, une démocratie sans médias viables est une démocratie qui finit toujours par parler seule. Et lorsqu’un pouvoir finit par ne plus entendre que sa propre voix, le risque de déconnexion avec la réalité devient immense.

La presse écrite, miroir d’un déclin silencieux

La situation de la presse écrite illustre parfaitement cette dégradation progressive. Il fut un temps où les kiosques constituaient de véritables espaces de débat public. Les journaux se lisaient, se commentaient, s’attendaient.


Des titres comme La Loupe, L’Aube ou Échos du Nord ont traversé des périodes autrement plus difficiles. À l’époque, leurs analyses critiques conduisaient parfois certains responsables à les qualifier de presse hostile, voire de symboles d’une prétendue opposition systématique. Pourtant, ces journaux continuaient à paraître. Ils continuaient à être achetés. Ils continuaient à nourrir le débat national.

Aujourd’hui, paradoxe saisissant, ces mêmes numéros sont devenus presque des objets rares, recherchés dans certains kiosques par des lecteurs nostalgiques d’une époque où la presse écrite conservait encore une véritable présence dans l’espace public. Ce phénomène n’est pas simplement économique. Il est politique. Car lorsqu’un journal disparaît, ce n’est pas seulement une entreprise qui ferme. C’est une voix qui s’éteint.

Le symbole du recul

Le cas de Gabon Matin mérite à lui seul une réflexion nationale.
Pendant des décennies, le quotidien gouvernemental a constitué une institution du paysage médiatique gabonais. Quotidien pendant de nombreuses années, il est ensuite devenu bihebdomadaire avant de tenter une formule hebdomadaire au cours de la transition.

Aujourd’hui, le journal n’est plus disponible en kiosque. Sa diffusion est essentiellement numérique. Officiellement, il s’agirait d’une adaptation aux évolutions technologiques.
Mais qui peut sérieusement croire que cette mutation relève uniquement d’un choix éditorial ?
La réalité est plus simple. Les difficultés économiques du secteur frappent tout le monde.
Même les médias historiquement soutenus par l’État.

Où est passée la restructuration du secteur ?

Une autre question demeure sans réponse. Depuis plusieurs années, le secteur entend parler de mécanismes de soutien destinés à accompagner sa restructuration. Des montants importants ont été évoqués. Des annonces ont été faites. Des espoirs ont été suscités. Pourtant, sur le terrain, les éditeurs continuent à lutter pour leur survie.

Beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur les résultats concrets de ces dispositifs. Car la meilleure façon d’évaluer une politique publique n’est pas dans les discours. C’est dans ses effets. Et les effets observés aujourd’hui sont inquiétants.

Une presse numérique sous perfusion

La situation des médias numériques n’est guère plus rassurante. Le paysage médiatique gabonais connaît certes une prolifération de plateformes et de sites internet. Mais combien disposent réellement d’une rédaction structurée ? Combien possèdent un siège social identifiable ? Combien publient de manière transparente l’identité de leur directeur de publication ou de leurs journalistes ? Très peu.

Dans cet environnement, quelques médias tentent encore de maintenir des standards professionnels exigeants malgré des moyens limités. Mais même ceux-là sont confrontés à une équation économique devenue presque impossible. La publicité privée se raréfie. Les revenus numériques demeurent faibles.
Les charges augmentent. Et l’accès aux grandes campagnes institutionnelles reste souvent concentré sur un nombre réduit d’acteurs.

Une démocratie ne peut pas fonctionner avec une presse affaiblie

La question dépasse désormais le cadre économique. Elle touche directement au fonctionnement de la démocratie. Comment parler de pluralisme lorsque les médias peinent à survivre ?
Comment garantir la diversité des opinions lorsque les entreprises de presse disparaissent les unes après les autres ? Comment exiger de la qualité éditoriale lorsque les rédactions vivent dans une précarité permanente ?

Une presse fragilisée économiquement devient mécaniquement plus vulnérable. Vulnérable aux influences. Vulnérable aux pressions. Vulnérable aux compromis. Or une démocratie solide a besoin exactement de l’inverse. Elle a besoin de médias indépendants, solides, crédibles et capables de travailler sans craindre chaque mois pour leur survie.

La disparition des médias signerait l’échec collectif

Le paradoxe est cruel. L’autorité chargée de réguler le secteur des médias pourrait demain se retrouver à réguler un paysage vidé de sa substance. Car à quoi sert une régulation lorsque les acteurs disparaissent ?
À quoi sert un cadre juridique lorsque les entreprises censées l’appliquer ne parviennent plus à vivre ? À quoi sert le pluralisme inscrit dans les textes lorsque les voix indépendantes s’éteignent progressivement ? La question mérite d’être posée avec gravité. Car ce qui est en jeu n’est pas uniquement l’avenir des médias. C’est la capacité du Gabon à maintenir un espace public vivant, contradictoire et démocratique.

Sauver les médias pour sauver le débat démocratique

Le temps est venu de regarder la réalité en face. La crise des médias n’est pas une affaire corporatiste. Elle n’est pas le problème exclusif des journalistes ou des éditeurs.
Elle concerne l’ensemble de la société. Un pays qui laisse disparaître ses médias finit toujours par appauvrir son débat public. Et un débat public appauvri finit toujours par fragiliser la démocratie elle-même.

Le Gabon a aujourd’hui le choix. Continuer à observer le déclin progressif du secteur. Ou engager enfin une réforme profonde de son économie des médias, fondée sur la transparence, l’équité, le pluralisme et la viabilité économique. Car au bout du compte, une démocratie ne meurt pas seulement lorsqu’on ferme les journaux. Elle commence aussi à s’affaiblir lorsqu’on les laisse mourir.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 6h22min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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