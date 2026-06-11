Taxi Gab : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 nouveaux véhicules

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Ce mercredi 10 juin 2026 le Président de la République, la transition en marche, a procédé à la remise officielle des clés de 200 nouveaux véhicules à des jeunes gabonais. La cérémonie, empreinte d’émotion et de solennité, s’est déroulée au Camp Capitaine Ntchoréré de Baraka, concrétisant ainsi la phase 3 de la vaste opération nationale baptisée « Un Jeune, Un Taxi ».

Lancé le 9 octobre 2024, le programme « Taxi Gab » ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des dotations. Avant la cérémonie de ce jour, l’initiative comptait déjà deux vagues successives de 417 et 399 véhicules. À cette flotte s’ajoute une édition spéciale baptisée « Octobre Rose », une dotation de 50 véhicules gracieusement offerts par la Première Dame, Zita Oligui Nguema.

Avec l’arrivée de ces 200 nouvelles unités, ce sont désormais 1 066 taxis qui sillonnent le pays. Si l’impact se concentrait initialement sur de grandes agglomérations telles que Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville, les autorités affichent des ambitions plus larges : le déploiement va progressivement s’étendre à l’ensemble des capitales provinciales du Gabon.

L’ère de la transition numérique et de l’innovation

Loin de se limiter à un simple renforcement de la flotte de transport urbain, le programme se modernise à grands pas. Le projet s’ancre désormais dans l’ère de la digitalisation grâce à la création de « Taxi Gab Communication ». Cette plateforme technologique innovante propose des solutions publicitaires embarquées et des dispositifs de visibilité sur mesure destinés aux institutions et aux entreprises.

En intégrant ces services numériques connectés, chaque véhicule ambitionne de devenir un espace sécurisé et un véritable vecteur de promotion économique et culturelle.

Un appel à la responsabilité et à l’autonomisation

Au-delà de la logistique, cette initiative vise l’humain en favorisant l’entrepreneuriat, l’emploi et l’autonomisation de la jeunesse. Après les allocutions des autorités et la bénédiction traditionnelle des véhicules par l’aumônier de la Présidence, le Chef de l’État s’est directement adressé aux récipiendaires.

Félicitant les heureux lauréats, Brice Clotaire Oligui Nguema les a fermement exhortés à faire preuve de rigueur, de discipline et de professionnalisme. Pour le Président, ces jeunes conducteurs doivent se comporter en véritables ambassadeurs du programme, ouvrant ainsi la voie à une « gabonisation » progressive et exemplaire du secteur du transport urbain.