Australie : le Gabon défend les opportunités d’investissement lors du « BOAO Forum in Perth »

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Le Gabon participe à partir de ce lundi 27 juillet, au « BOAO Forum in Perth », organisé en Australie-Occidentale. Ce rendez-vous économique réunit des responsables politiques, des dirigeants de grandes entreprises minières et des investisseurs venus de plusieurs pays afin d’échanger sur les enjeux liés à la transformation industrielle, au commerce international et à la transition énergétique. Invité par le groupe Fortescue, le Gabon entend profiter de cette plateforme pour mettre en avant son potentiel économique et renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

La délégation gabonaise est conduite par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault. Elle comprend également le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, ainsi que le ministre de l’Industrie, Lubin Ntoutoume. Mandatés par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les représentants gabonais prendront part à plusieurs panels afin de présenter les opportunités d’investissement offertes par le pays, tout en valorisant un modèle de développement fondé sur la transformation locale des ressources.

Des échanges stratégiques pour attirer de nouveaux partenaires

En prélude à l’ouverture officielle du forum, la délégation gabonaise a rencontré, dimanche, le fondateur du groupe Fortescue, le Dr Andrew Forrest. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de la formation et du transfert de technologies. Les autorités gabonaises ont salué l’implication du groupe australien dans la montée en compétence de nombreux jeunes gabonais, appelés à contribuer à l’exploitation de la future mine de fer de Belinga.

La journée de lundi sera consacrée à plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec la Chambre de commerce australienne et l’Agence australienne pour les énergies renouvelables (ARENA). Les échanges porteront également sur les perspectives offertes par l’énergie verte, à travers un panel dédié, avant des séances de travail avec des investisseurs intéressés par les opportunités d’affaires au Gabon. Cette participation s’inscrit dans la volonté des autorités de diversifier les partenariats économiques, de promouvoir les secteurs stratégiques du pays et de consolider sa position comme destination d’investissement en Afrique centrale.