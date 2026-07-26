Haut-Ogooué : plusieurs milliards de FCFA mobilisés pour financer des projets de développement local

Ecouter l'article

Le Comité de gestion opérationnelle (CGO) du Fonds de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s’est réuni le samedi 25 juillet 2026 à Moanda, sous la présidence du gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga. Cette rencontre a permis d’examiner les projets validés au profit des collectivités de la Lébombi-Léyou et de la Lékoko, dans les domaines des infrastructures, de l’éducation, de la santé et du développement local, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Le Fonds RSE, alimenté conjointement par l’État gabonais et Eramet-Comilog, poursuit son déploiement dans le Haut-Ogooué. Réunis à Moanda, les membres du Comité de gestion opérationnelle ont passé en revue les projets qui seront mis en œuvre dans plusieurs communes et départements de la province.

Autour du gouverneur Jacques Denis Tsanga, les présidents des conseils municipaux et départementaux de la Lébombi-Léyou et de la Lékoko ont pris connaissance des investissements programmés dans leurs collectivités respectives.

Des investissements pour les infrastructures, l’éducation et la santé

Les projets examinés concernent principalement les infrastructures de proximité, les établissements scolaires, les structures sanitaires ainsi que plusieurs initiatives destinées à soutenir le développement économique local.

Selon les informations recueillies par l’AGP, ces investissements découlent des décisions prises lors de la réunion du Comité de gestion partenariale (CGP) tenue le 12 juin 2026 à Moanda, instance chargée de valider les orientations du Fonds RSE.

Les estimations présentées au cours des travaux font état d’investissements représentant plusieurs centaines de millions de francs CFA pour certains projets et plusieurs milliards de francs CFA pour les opérations les plus importantes, traduisant l’ambition des partenaires d’améliorer durablement les infrastructures sociales et économiques de la province.

Voiries, écoles, santé et agriculture au cœur des priorités

Parmi les principaux projets retenus figurent le pavage de plusieurs voies urbaines à Moanda et Mounana, la réhabilitation d’écoles et de dispensaires dans les départements de la Lékoko et de la Lébombi-Léyou, ainsi que la création d’une ferme agro-sylvo-pastorale à Bakoumba.

Le programme prévoit également la réhabilitation des logements des enseignants du lycée Zacharie Maïka, une mesure destinée à améliorer les conditions de travail du personnel éducatif.

À travers ces investissements, l’État gabonais et Eramet-Comilog entendent accompagner le développement des collectivités locales, renforcer les infrastructures de base et répondre aux besoins prioritaires exprimés par les populations. Pour les partenaires du Fonds RSE, cette démarche s’inscrit dans une logique de développement territorial plus équilibré, fondée sur l’amélioration des services publics et le renforcement de l’attractivité des communes bénéficiaires.