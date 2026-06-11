Gabon : le gouvernement met l’accent sur la culture du résultat 

Ecouter l'article

Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, ce mardi 9 juin 2026, les travaux du Conseil interministériel consacrés à la mise en œuvre de plusieurs textes législatifs et réglementaires. Cette réunion, organisée au lendemain de la commémoration du 17e anniversaire de la disparition du président El Hadj Omar Bongo Ondimba, s’inscrit dans la continuité des actions engagées par l’exécutif. Face aux membres du gouvernement, le coordonnateur de l’action gouvernementale a rappelé que le chef de l’État a récemment lancé plusieurs projets structurants destinés à renforcer les capacités économiques et sociales du pays.

Parmi ces initiatives figurent notamment le projet de port en eau profonde de Kobe Kobe ainsi que le programme de construction de 3 100 logements à Bikélé-Nzong. Ces investissements viennent compléter les nombreux chantiers déjà engagés dans les domaines des infrastructures, du logement, de l’énergie, de l’eau, des transports, de l’éducation et de la santé. Pour Hermann Immongault, ces projets traduisent la volonté des autorités d’accélérer la transformation du pays tout en améliorant concrètement les conditions de vie des populations.

L’exécution des projets érigée en priorité gouvernementale

Les échanges ont également permis d’examiner les recommandations formulées par le président de la République, qui appelle désormais à faire de l’exécution des décisions une priorité. « Le temps des annonces doit désormais être accompagné par le temps de l’exécution », a insisté le vice-président du gouvernement, rappelant que l’action publique ne peut se limiter aux réunions administratives. Il a également proposé la mise en place d’un mécanisme interministériel de suivi afin d’assurer la coordination des administrations, le respect des engagements pris avec les partenaires, notamment l’Union européenne, et l’évaluation régulière des résultats obtenus.

Hermann Immongault a insisté sur la nécessité de renforcer la communication gouvernementale afin de mieux informer les Gabonaises et les Gabonais sur l’évolution des projets engagés. Il a également rappelé l’instruction présidentielle du 4 mai dernier demandant à chaque membre du gouvernement de proposer des feuilles de route destinées aux principaux responsables de l’administration centrale, avec une échéance fixée au 12 juin 2026. Le vice-président du gouvernement a conclu en appelant à une meilleure coordination intersectorielle et à une plus grande réactivité des administrations afin de produire des résultats tangibles et de renforcer la confiance des citoyens dans l’action publique.