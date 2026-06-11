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Gabon : conjonctivite, oreillons ces maladies infantiles des grandes vacances 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 12h35min
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Recrudescence de la conjonctivite en période pluvieuse © D.R.
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Alors que les établissements scolaires viennent de fermer leurs portes, les grandes vacances ouvrent une période de détente et de loisirs pour les enfants. Mais derrière les jeux et les rassemblements se cachent également certains risques sanitaires, notamment la propagation de maladies contagieuses comme la conjonctivite et les oreillons. Une situation qui devrait alerter les parents afin d’agir en conséquence. 

La fin de l’année scolaire est souvent synonyme de liberté pour les plus jeunes. Les visites familiales, activités sportives, colonies de vacances et moments de partage entre camarades, les occasions de contact se multiplient. Une situation favorable à l’épanouissement des enfants, mais qui peut aussi faciliter la circulation de certaines infections courantes. Chaque année, plusieurs parents sont confrontés à des cas de conjonctivite ou d’oreillons chez leurs enfants, des affections particulièrement fréquentes durant cette période marquée par une forte promiscuité entre les plus jeunes.

Ainsi, les oreillons figurent parmi les maladies les plus connues chez l’enfant. En effet, cette infection virale se manifeste généralement par un gonflement douloureux des glandes salivaires situées au niveau des joues, accompagné de fièvre, de fatigue et parfois de maux de tête. Bien que souvent bénigne, elle demeure très contagieuse et se transmet facilement par les gouttelettes de salive émises lors de la toux, des éternuements ou des échanges d’objets contaminés. Lorsque plusieurs enfants jouent ensemble ou partagent les mêmes espaces, le risque de contamination augmente considérablement.

Une vigilance accrue pendant la saison sèche

La conjonctivite quant à elle constitue également une affection fréquente pendant les vacances. Cette inflammation de la membrane qui recouvre l’œil et l’intérieur des paupières peut être provoquée par un virus ou une bactérie. Elle se caractérise généralement par une rougeur des yeux, des démangeaisons, des écoulements blanchâtres ou jaunâtres ainsi qu’une sensation d’inconfort. Très contagieuse selon les professionnels de la santé, elle peut rapidement se propager au sein d’une même famille ou d’un groupe d’enfants lorsque les règles d’hygiène ne sont pas respectées.

Avec l’installation progressive de la saison sèche marquée par un climat plus frais, sec et parfois poussiéreux, les conditions peuvent favoriser certaines irritations et infections. Face à cette réalité, les professionnels de santé recommandent aux parents de surveiller attentivement l’état de santé de leurs enfants et de consulter rapidement en cas de symptômes suspects. Ces derniers mettent également en garde contre l’automédication, qui peut retarder une prise en charge adaptée et aggraver certaines situations. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 12h35min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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