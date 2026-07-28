Souveraineté numérique : Le Gabon mise sur le spatial pour désenclaver son territoire

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Ce lundi 27 juillet, la capitale gabonaise est devenue le centre de réflexion sur l’avenir des télécommunications du pays. Face aux défis géographiques et technologiques, l’État entend ériger le satellite en pilier de son développement économique. Réunir les plus hautes instances du numérique et de la défense pour penser l’avenir spatial : c’est l’objectif du séminaire ouvert le 27 juillet à Libreville sous la présidence de Mark-Alexandre Doumba, ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation.

En présence des directeurs généraux de l’Ageos (Aboubakar Mambimba Ndjoungui) et de l’Aninf (Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki), ces travaux cherchent à poser les jalons d’une stratégie nationale durable.

Face aux mutations de l’économie mondiale, le gouvernement entend utiliser la connectivité satellitaire pour renforcer sa souveraineté, sa sécurité et sa résilience. Le ministre a rappelé lors de l’ouverture que le spatial n’était plus le pré carré des grandes puissances, mais un vecteur indispensable de croissance : « Les choix que nous faisons aujourd’hui en matière d’infrastructures numériques et spatiales détermineront notre capacité à garantir notre souveraineté pour les décennies à venir. »

Le satellite, clé de voûte de l’accès universel à Internet

Dans un Gabon recouvert à 88 % par la forêt tropicale, déployer de la fibre optique sur l’ensemble du territoire relève du casse-tête logistique. Pour répondre à cet enjeu, le ministère privilégie désormais un modèle hybride associant réseaux terrestres et solutions spatiales. Le satellite doit ainsi compléter l’infrastructure existante pour garantir une couverture équitable dans les zones rurales, maritimes et isolées.

Rendre le numérique accessible à chaque citoyen constitue une priorité de la présidence. Comme l’a illustré le directeur général de l’Ageos, cette transition doit faciliter la vie quotidienne. « L’idée, c’est que depuis [une zone reculée], le citoyen puisse prendre un rendez-vous avec un médecin [à la capitale], et que cela aille très vite. », a–t-il indiqué.

Vers un écosystème spatial gabonais

Pour concrétiser cette ambition, les participants au séminaire planchent sur divers axes : cadrage réglementaire, cybersécurité, protection des données stratégiques et besoins des administrations. À l’issue des ateliers, un document de recommandations stratégiques sera remis au chef de l’État pour amorcer la création d’un écosystème spatial complet. Un projet d’envergure qui ambitionne de positionner le Gabon en pionnier du secteur en Afrique centrale.