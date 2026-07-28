Gabon : la bière, le tabac et le vapotage pour financer le sport

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C’est un virage stratégique majeur pour la politique sportive nationale : ce que vous buvez ou fumez contribuera désormais à bâtir les disciplines de demain. Avec la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, l’État signe le grand retour d’un mécanisme de financement fléché. Six ans après son abandon, le pouvoir public fait le choix de réaffecter directement au Fonds national pour le développement du sport (FNDS) les recettes fiscales issues des droits d’accises prélevés sur les boissons alcoolisées, le tabac, la nicotine et les produits de vapotage.

Il aura fallu plusieurs années pour surmonter une période d’incertitude institutionnelle. Créé en 2005, le FNDS avait été dissous lors d’une réorganisation budgétaire en juillet 2020. Ses attributions devaient théoriquement migrer vers l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC), mais une décision de la Cour constitutionnelle avait bloqué la transition, plongeant le secteur dans un flou financier préjudiciable.

En restaurant la base financière propre du FNDS, le texte de 2026 comble ce vide. L’ambition affichée par les autorités est claire : offrir des moyens durables et parfaitement identifiés pour moderniser les infrastructures, structurer les fédérations et soutenir efficacement les programmes nationaux.

Prix inchangés, prélèvements redirigés

Que les consommateurs se rassurent : ce changement d’affectation n’entraîne aucune hausse d’impôt. Les taux d’imposition demeurent strictement identiques. Les bières et boissons maltées conservent leur droit d’accises de 22 %, assorti d’une taxe spécifique de 120 FCFA par litre. Concernant les vins et champagnes, les bouteilles importées restent taxées à 32 %, complétées par des prélèvements de 1 750 FCFA par litre pour le vin et 2 250 FCFA pour le champagne.

Tandis que les cigarettes, cigares, e-cigarettes et sachets de nicotine demeurent soumis à un taux de 32 %, avec une taxe fixe de 250 FCFA par paquet.

Une tuyauterie fiscale repensée

La véritable innovation de cette réforme réside dans l’ingénierie financière. Selon le nouvel article 251 de la LFR 2026, la perception de ces droits d’accises s’aligne désormais sur le modèle de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Directement injectées dans les caisses du FNDS, ces sommes serviront d’huile dans les rouages des investissements prioritaires arrêtés par l’État pour faire rayonner le sport gabonais.