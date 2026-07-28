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Diplomatie touristique : le projet de taxi-avion déjà en gestion à Libreville !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 14h25min
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De Gauche à droite Landry Mboumba et Le Pr. Marcelle Ibinga © D.R.
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Le Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, le Pr. Marcelle Ibinga Épouse Itsitsa a accordé, le lundi 27 juillet 2027, une audience à Landry Mboumba, Ambassadeur du Gabon près la République de Corée, dont la juridiction s’étend également sur les Philippines et le Royaume de Thaïlande. Les deux autorités ont planché sur l’avenir de la « Destination Gabon ». 

À l’heure où les autorités de la 5eme République s’active à matérialiser la diversification de l’économie, la mutualisation des efforts est un outil de performance. Cette synergie de l’État semble désormais en marche dans la diplomatie touristique. D’ailleurs, la rencontre entre le Pr. Marcelle Ibinga Épouse Itsitsa et Landry Mboumba a permis de bâtir des ponts solides entre le Gabon et le continent asiatique.

La destination Gabon passera par l’Asie !

En effet, les échanges ont permis d’esquisser les contours d’une coopération bilatérale renforcée. Au nombre des projets phares abordés figure l’ambitieux développement d’un système de taxi-avion, une initiative novatrice appelée à transformer la mobilité touristique nationale. Les deux personnalités ont également exploré les meilleures pistes pour capter les investissements directs en provenance de Thaïlande et des Philippines. 

Par ailleurs, l’accent a été mis sur la nécessité d’un transfert de compétences, avec un intérêt particulier pour le partage d’expertise et la formation professionnelle dans les métiers du tourisme. Afin de donner à la diplomatie gabonaise les moyens de ses ambitions, le Ministre a doté l’Ambassadeur d’un véritable arsenal de promotion. Ce dernier s’est vu remettre plusieurs supports stratégiques, dont la Stratégie nationale du tourisme durable et de la dynamisation de l’artisanat, ainsi que les guides officiels de voyage et d’investissement. 

De magnifiques œuvres d’art, tableaux et sculptures ainsi que des capsules vidéo immersives faisaient également partie de cette dotation. Véritables vitrines de l’exception culturelle et naturelle gabonaise, ces outils permettront au diplomate de faire rayonner le pays. Cette démarche proactive vise à séduire les partenaires institutionnels et les opérateurs touristiques asiatiques. Toute chose qui confirme la détermination du Gabon à s’imposer comme une destination incontournable sur la scène internationale.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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