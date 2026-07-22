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Transformation numérique : l’UNESCO veut accompagner le Gabon dans le développement de l’IA et des compétences digitales

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 juillet 2026 à 8h18min
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Une vue de rencontre entre le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, Mark Alexandre Doumba, et le représentant de l’UNESCO au Gabon, Patricio Zambrano Restrepo © D.R.
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Le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, Mark Alexandre Doumba, a reçu le 20 juillet le représentant de l’UNESCO au Gabon, Patricio Zambrano Restrepo. Les deux responsables ont exploré plusieurs axes de coopération, allant du renforcement des compétences numériques à la gouvernance de l’intelligence artificielle, en passant par la numérisation du patrimoine documentaire national et la modernisation des services publics.

Le Gabon poursuit la consolidation de ses partenariats internationaux pour accélérer sa transformation numérique. À Libreville, le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, Mark Alexandre Doumba, s’est entretenu avec le représentant de l’UNESCO au Gabon, Patricio Zambrano Restrepo, afin d’identifier de nouvelles pistes de coopération susceptibles d’accompagner les ambitions numériques du pays.

Cette rencontre traduit la volonté commune de faire du numérique un levier de modernisation de l’administration et de développement des compétences. Les échanges ont permis d’aborder plusieurs priorités inscrites dans la stratégie gouvernementale, notamment l’amélioration des capacités numériques des citoyens et le recours aux nouvelles technologies pour renforcer l’efficacité des services publics.

Former les agents publics et accélérer la digitalisation de l’administration

Les discussions ont porté sur la mise en place de formations gratuites et certifiantes destinées aux agents de l’administration publique, avec pour objectif de renforcer leurs compétences numériques et d’accompagner la transformation digitale des institutions.

L’UNESCO a également exprimé sa disponibilité pour accompagner le Gabon dans la numérisation et l’archivage de son patrimoine documentaire national. Cette démarche vise à préserver les archives publiques tout en facilitant leur accès par les citoyens, dans une logique de modernisation de l’action administrative et d’amélioration des services publics.

Une coopération ouverte sur l’intelligence artificielle

Les deux responsables ont également évoqué une éventuelle adhésion du Gabon au Réseau mondial des autorités de supervision de l’intelligence artificielle (GNAIS), une initiative portée par l’UNESCO visant à promouvoir une gouvernance éthique, responsable et inclusive de l’intelligence artificielle.

À travers cette rencontre, l’organisation onusienne réaffirme son engagement à soutenir le Gabon dans la mise en œuvre de sa stratégie de transformation numérique. En mobilisant son expertise dans le développement des compétences, la digitalisation des administrations, la préservation du patrimoine documentaire et la gouvernance de l’intelligence artificielle, l’UNESCO entend accompagner le pays dans la construction d’un écosystème numérique plus performant, innovant et adapté aux enjeux de demain.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 juillet 2026 à 8h18min
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