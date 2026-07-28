A La UneDerniers articlesSport

Panthères du Gabon : Ibrahim Ndong désigné pilier par Sébastien Migné !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 14h34min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Sébastien Migné échangeant avec Didier Ibrahim Ndong © D.R.
Ecouter l'article

Au terme d’un tête-à-tête sans langue de bois, le sélectionneur national Sébastien Migné a indiqué que malgré un passé tumultueux, Didier Ibrahim Ndong sera l’un des socles de la reconstruction de l’équipe nationale. Actuellement sans club, le milieu de terrain box-to-box passé par Lorient, Sunderland et récemment en Iran, devra donc assumer ce statut ouvertement dévolu.

L’ère Sébastien Migné s’ouvre sous le signe de la clarté stratégique chez les Panthères du Gabon. Après avoir annoncé ses ambitions, le technicien français s’est entretenu pendant plus d’une heure avec « Nzebo ». Le sélectionneur national et l’international Gabonais ont devisé sur la discipline, l’exigence et la projection tactique. Face aux écarts de conduite relevés, le patron du banc gabonais a posé ses conditions.

Ibrahim Ndong et Sébastien Migné main dans la main pour le projet Panthères !

Pour Sébastien Migné, se priver d’un tel profil serait un non-sens sportif. Le nouveau sélectionneur national a ainsi désigné le joueur passé par le National-Foot comme l’un des quatre cadres sur lesquels reposera la nouvelle architecture tactique du Gabon. Un statut qui s’accompagne de la responsabilité de mentor auprès de la jeune garde. Le but étant qu’il devra faciliter leur intégration dans le groupe pour un rendement optimal.

« On doit s’appuyer sur toi. Tu as un message à faire passer aux jeunes en leur disant que tout est possible », a signifié Sébastien Migné à Didier Ibrahim Ndong lors de leur entretien, rapporte L’Union. Conscient des attentes, Didier Ndong a fait acte de contrition. « La sélection n’est pas un club mais un drapeau. Par le passé, j’ai eu des comportements inappropriés, mais l’intérêt de la nation doit être au-dessus de tout », a-t-il affirmé. Les bases solides d’une collaboration franche sont posées.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 14h34min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : Lambaréné réussit le pari de sa première Fête des Cultures de l’Ogooué

28 juillet 2026 à 14h42min

Souveraineté numérique : Le Gabon mise sur le spatial pour désenclaver son territoire

28 juillet 2026 à 14h25min

Hôpital Egypto-Gabonais : le suivi de grossesse strictement gratuit pour les femmes gabonaises

28 juillet 2026 à 14h10min

Gabon : la SEEG accélère ses investissements dans le Moyen-Ogooué et l’Ogooué-Ivindo

28 juillet 2026 à 14h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page