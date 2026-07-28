Panthères du Gabon : Ibrahim Ndong désigné pilier par Sébastien Migné !

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Au terme d’un tête-à-tête sans langue de bois, le sélectionneur national Sébastien Migné a indiqué que malgré un passé tumultueux, Didier Ibrahim Ndong sera l’un des socles de la reconstruction de l’équipe nationale. Actuellement sans club, le milieu de terrain box-to-box passé par Lorient, Sunderland et récemment en Iran, devra donc assumer ce statut ouvertement dévolu.

L’ère Sébastien Migné s’ouvre sous le signe de la clarté stratégique chez les Panthères du Gabon. Après avoir annoncé ses ambitions, le technicien français s’est entretenu pendant plus d’une heure avec « Nzebo ». Le sélectionneur national et l’international Gabonais ont devisé sur la discipline, l’exigence et la projection tactique. Face aux écarts de conduite relevés, le patron du banc gabonais a posé ses conditions.

Ibrahim Ndong et Sébastien Migné main dans la main pour le projet Panthères !

Pour Sébastien Migné, se priver d’un tel profil serait un non-sens sportif. Le nouveau sélectionneur national a ainsi désigné le joueur passé par le National-Foot comme l’un des quatre cadres sur lesquels reposera la nouvelle architecture tactique du Gabon. Un statut qui s’accompagne de la responsabilité de mentor auprès de la jeune garde. Le but étant qu’il devra faciliter leur intégration dans le groupe pour un rendement optimal.

« On doit s’appuyer sur toi. Tu as un message à faire passer aux jeunes en leur disant que tout est possible », a signifié Sébastien Migné à Didier Ibrahim Ndong lors de leur entretien, rapporte L’Union. Conscient des attentes, Didier Ndong a fait acte de contrition. « La sélection n’est pas un club mais un drapeau. Par le passé, j’ai eu des comportements inappropriés, mais l’intérêt de la nation doit être au-dessus de tout », a-t-il affirmé. Les bases solides d’une collaboration franche sont posées.