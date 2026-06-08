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Sénégal : Ousmane Sonko reconduit à la tête de PASTEF

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 19h57min
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Le chef de l’Assemblée nationale sénégalaise et ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, a été reconduit à l’unanimité à la présidence du parti Pastef-Les Patriotes lors du premier congrès ordinaire de la formation politique, organisé les 6 et 7 juin à Diamniadio, près de Dakar. Les délégués venus des différentes régions du Sénégal ainsi que de la diaspora lui ont renouvelé leur confiance pour un nouveau mandat de six ans. Les résultats ont été proclamés par le président de la Haute Autorité de régulation du parti, qui a confirmé une réélection sans opposition. 

À la tête du Pastef depuis sa création en 2014, Ousmane Sonko conserve ainsi le contrôle de la principale force politique du pays, majoritaire à l’Assemblée nationale. Dans son discours devant les congressistes, il a affirmé que cette reconduction constitue avant tout une responsabilité envers les militants et le peuple sénégalais. Il a également réaffirmé son engagement en faveur des principes de souveraineté, de justice sociale et de transformation économique qui fondent le projet politique de Pastef. Le congrès a par ailleurs adopté une résolution générale faisant de la souveraineté nationale le pilier central de l’action future du parti. 

Une reconduction sous tensions politiques

Cette réélection intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. Limogé de la Primature le 22 mai par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a ensuite été élu président de l’Assemblée nationale avant de reprendre officiellement les rênes de son parti. Dans le même temps, le nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Al Aminou Lô est largement boycotté par Pastef, même si certains alliés et membres dissidents y participent. Cette situation alimente les interrogations sur l’évolution des relations entre les deux anciens alliés et sur la stabilité des institutions sénégalaises. 

Fort de sa majorité parlementaire, Pastef entend désormais poursuivre son projet politique tout en renforçant son organisation interne. Ousmane Sonko a assuré que son parti resterait mobilisé pour défendre ses orientations et préserver ce qu’il considère comme les acquis de la « révolution » portée par ses militants. Cette reconduction à la tête de Pastef conforte son influence sur l’échiquier politique sénégalais et confirme son rôle central dans les équilibres institutionnels, alors que le pays traverse une période économique et financière particulièrement tendue. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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