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VIH pédiatrique : 1 700 enfants malades restent introuvables au Gabon

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 15h46min
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Image illustrative © D.R.
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Au Gabon, le décalage entre les projections épidémiologiques et la réalité du terrain suscite une vive inquiétude. Selon des informations relayées par le quotidien L’Union ce lundi 08 juin 2026, sur les 2 400 enfants de moins de 15 ans potentiellement séropositifs attendus par les structures sanitaires, seuls 700 sont actuellement identifiés et pris en charge.

Le constat est implacable et résonne comme un cri d’alarme au sein du système de santé gabonais. À peine un quart des enfants vivant avec le VIH bénéficient aujourd’hui d’un suivi médical adapté. Ce chiffre de 700 jeunes patients, mis en perspective face aux 2 400 cas théoriquement estimés, met en lumière un déficit invisible mais dévastateur en matière de dépistage pédiatrique. 

Derrière cet immense écart épidémiologique se cache une réalité dramatique : des centaines de mineurs échappent encore aux mailles du filet sanitaire, privés de traitements antirétroviraux pourtant vitaux.

Une course contre la montre pour les nourrissons

Le sida pédiatrique revêt une dangerosité singulière en raison de l’immaturité du système immunitaire des tout-petits. Sans une prise en charge précoce, le virus se propage à une vitesse fulgurante. Les trajectoires cliniques sont tragiques : environ un tiers des bébés infectés décèdent avant leur premier anniversaire, et plus de la moitié n’atteignent pas l’âge de deux ans. 

Cette urgence absolue impose de repenser globalement les stratégies de détection dès les premiers mois de la vie, d’autant que les tests de dépistage sont entièrement gratuits.

Le déploiement communautaire comme clé de voûte

Pour briser ce cycle d’invisibilité, le ministère de la Santé, soutenu par l’Unicef, mise désormais sur une offensive de proximité à travers le Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida (PNLIST). Des sessions de formation intensive unissent sages-femmes, médecins et agents de santé communautaires.

Ces derniers incarnent le maillon manquant, capable de restaurer le lien entre les structures médicales et les réalités des quartiers. En traquant les grossesses non suivies et en encourageant le dépistage systématique des enfants de moins de 15 ans dont les parents sont séropositifs ou décédés de la maladie, ces acteurs de terrain portent sur leurs épaules l’ambition de faire reculer durablement les nouvelles infections et de tendre, enfin, vers l’élimination du VIH pédiatrique dans le pays.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 15h46min
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