SEEG : Poursuite des travaux sur la ligne Owendo-Bisségué le 7 juin !

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La SEEG informe son aimable clientèle de la poursuite de l’opération de déploiement et de raccordement du câble de très haute capacité sur la ligne aérienne 90 kV, reliant la centrale thermique d’Owendo au poste de répartition de Bisségué.

Cette intervention majeure sera menée le dimanche 07 juin 2026 et concernera uniquement le tronçon allant du poste de répartition de Bisségué au premier pylône de la ligne de transport 90 kV Owendo-Bisségué.

L’exécution de ces travaux nécessitera l’arrêt de 05h30mn à 13h30mn du poste de Bisségué, avec pour conséquence l’interruption de l’alimentation en énergie électrique dans les communes de Libreville et d’Akanda ainsi que sur l’axe Pk12-Pk13 situé dans le 3ème arrondissement de la localité de Ntoum.

L’acquisition et l’implémentation de ce nouveau type d’équipement intègrent les actions définies et mises en œuvre par la SEEG dans le cadre de la sortie progressive de la crise énergétique dans le Grand Libreville.

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle et la remercie de sa bonne compréhension pour ces travaux qui visent l’amélioration de la qualité de service.