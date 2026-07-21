Gabon : classes surchargées, enseignants non formés, les causes du retard en lecture dans l’Ogooué-Ivindo

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Dans la province de l’Ogooué-Ivindo, la maîtrise de la lecture par les jeunes élèves constitue un véritable problème de société. Une enquête de terrain menée au printemps 2026 par l’ONG MBAL Éducation auprès de 1 443 élèves révèle une réalité alarmante : près de 83,8 % des enfants évalués rencontrent de séveres difficultés d’apprentissage de la lecture, et plus de la moitié ne savent pas lire du tout.

Comment expliquer un tel constat dans des localités comme Zoolende, M’vadhy ou Ovan ? L’investigation met en lumière une combinaison de facteurs matériels, humains et sociaux.

Sur le plan pédagogique, le manque de personnel qualifié pèse lourdement sur la qualité de l’enseignement. Dans les circonscriptions évaluées, près de 76,8 % du corps enseignant se compose de stagiaires, bénévoles, moniteurs ou auxiliaires, souvent recrutés sans la préparation requise. Seule une minorité d’instituteurs est issue des écoles normales.

À cette fragilité de l’encadrement s’ajoutent des conditions matérielles précaires : salles de classe surchargées, manque chronique de tables-bancs et absence quasi totale d’infrastructures préscolaires pour préparer les plus jeunes. Les difficultés d’application de l’Approche par les compétences (APC) ainsi qu’un taux élevé d’analphabétisme chez les parents renforcent cet engrenage.

Vers des pistes de solution concrètes

Face à ce défi, l’ONG MBAL Éducation plaide pour une réponse globale et rapide. Parmi les pistes prioritaires figure le renforcement des capacités des enseignants et l’affectation massive de personnels diplômés dans les zones rurales. La réhabilitation des infrastructures et l’équipement en matériel pédagogique apparaissent tout aussi indissociables d’une amélioration durable.

Sur le plan des méthodes d’apprentissage, l’organisation propose le déploiement de la SARLM (Stratégie d’Apprentissage Rapide de la Lecture MBAL). Conçue par Christian Angoue Batchiellilys, cette approche ludique et ciblée vise à garantir la maîtrise de la lecture dès la classe de CP2. L’objectif : offrir à chaque enfant les compétences nécessaires avant d’aborder la suite du parcours primaire.

Pour inverser la tendance, la mobilisation collective des pouvoirs publics, des éducateurs et des familles reste la clé de voûte pour bâtir un avenir scolaire plus serein dans la région.