France : Oligui Nguema rend hommage aux combattants de la liberté à l’Arc de Triomphe et au Mont-Valérien

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En visite d’État en France, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué, le 21 juillet, deux haltes hautement symboliques à l’Arc de Triomphe et au Mont-Valérien. À travers ces cérémonies de recueillement, le chef de l’État a honoré la mémoire des soldats et résistants français tombés pour la liberté, tout en réaffirmant l’attachement du Gabon aux valeurs de paix, de mémoire et de solidarité entre les peuples.

Au-delà des entretiens diplomatiques et économiques qui jalonnent sa visite d’État en France, Brice Clotaire Oligui Nguema a consacré une séquence importante au devoir de mémoire. Le président de la République s’est rendu successivement à l’Arc de Triomphe, au cœur de Paris, puis au Mont-Valérien, deux lieux emblématiques de l’histoire française, où il a participé à des cérémonies d’hommage aux combattants morts pour la liberté.

Ces gestes protocolaires, fréquents lors des visites d’État, traduisent également la volonté des autorités gabonaises de souligner les liens historiques qui unissent Libreville et Paris, fondés sur une histoire commune et une coopération ancienne.

Un hommage aux soldats morts pour la liberté

Sous l’Arc de Triomphe, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est recueilli devant la tombe du Soldat inconnu, symbole de tous les militaires français tombés au combat durant la Première Guerre mondiale. Il y a déposé une gerbe de fleurs avant de signer le livre d’or du monument, rendant hommage aux femmes et aux hommes qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la paix, de la liberté et des valeurs universelles.

Le chef de l’État gabonais a également salué la mémoire de l’ensemble des combattants des Première et Seconde Guerres mondiales, rappelant que leur engagement demeure un héritage précieux et un appel permanent à préserver la paix entre les nations.

Le devoir de mémoire au service de la coopération

La visite présidentielle s’est ensuite poursuivie au Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine. Haut lieu de la Résistance française, cette ancienne forteresse militaire fut le principal site d’exécution de résistants et d’otages par l’armée nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Devenu mémorial national, le site incarne aujourd’hui le combat contre l’oppression et la défense des libertés.

Selon la présidence de la République gabonaise, ces deux cérémonies témoignent de l’attachement du Gabon aux valeurs de paix, de dignité humaine et de mémoire. Elles illustrent également la volonté des deux pays de consolider leurs relations historiques, tout en rappelant que le devoir de mémoire constitue un socle essentiel pour promouvoir le dialogue, la réconciliation et une coopération durable entre les peuples.