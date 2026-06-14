Sécurité pénitentiaire : 1 499 « mâtons » de la promotion Edwige Nkeze Igouwe désormais en service !

Ecouter l'article

Après deux mois d’une formation intensive ponctuée par un passage au Centre d’instruction de la Garde Républicaine puis à l’École nationale de la Sécurité pénitentiaire, 1 499 recrues du contingent 2025 ont prêté serment, ce vendredi 12 juin 2026, au sein de la maison d’arrêt de Libreville sises au quartier Gros-Bouquet. Comme un symbole d’excellence, la promotion porte désormais le nom du Général de corps d’Armée Edwige Nkeze Igouwe, qui a exhorté ses filleules à cultiver des valeurs propres à un agent pénitentiaire.

Placée sous la présidence du Général de corps d’Armée Jean Germain Effayong-Onong, Commandant en Chef de la Sécurité pénitentiaire, la cérémonie a mêlé rigueur militaire et émotion. Dès les premières notes, les 16 sections à savoir musique, Groupement d’intervention, compagnie prestige, unités des prisons centrales et brigades extérieures ont défilé au pas sous les ordres du Lieutenant-Colonel Brice Angoué Nzé Mba. Avant l’entrée solennelle du drapeau et la remise des parchemins, une minute de silence a été observée en mémoire de la recrue Ngatali Greg Olsen.

1499 nouveaux agents pénitentiaires prêts à servir leur République !

« Aujourd’hui marque un jour exceptionnel pour vous, pour vos familles et pour notre institution », a souligné le Directeur des études, du recrutement et de la formation, le Colonel Albert Koumba Nziengui. La remise des épaulettes, phase clé du passage de l’élève au soldat, a été effectuée par le Général de Brigade Jean de Dieu Ngoundou, Commandant en chef en second. Dans la tradition, le baptême de la promotion a précédé la lecture de la biographie de la marraine. Celle-ci, le Général de corps d’Armée Edwige Nkeze Igouwe, a ensuite pris la parole pour exhorter les nouvelles recrues, qu’elle a appelées « mes filleuls » à cinq commandements.

Port de gâlons aux nouveaux agents pénitentiaires © D.R.

Il s’agit de la discipline, l’intégrité, la formation continue, l’esprit de camaraderie et le respect de la dignité humaine. « Votre uniforme représente l’État. Faites en sorte que votre comportement soit toujours à la hauteur de cette immense responsabilité », a-t-elle insisté. Pour sa part le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire a martelé que « être mâton, c’est servir la loi dans le respect des lois. C’est garantir la sécurité sans jamais abuser de son autorité », a rappelé le général Effayong-Onong. Une recrue a ensuite prononcé le serment réglementaire : « Être loyal et fidèle envers les institutions de la République. Consacrer mes forces à la défense de la légalité, à la sécurité des personnes et à la protection des biens. Je le jure ! ».

Le Gén. Effayong-Onong décorant des agents pénitentiaires © D.R.

Le général Effayong-Onong a rétorqué « Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l’exercice de vos missions. » La cérémonie s’est achevée par des démonstrations dynamiques. Des techniques d’auto-défense par le club des arts martiaux, puis mise en scène de gestion d’un soulèvement en maison d’arrêt avant le défilé final des différents corps de métiers de la sécurité pénitentiaire. Le tout a été suivi d’un cocktail dînatoire offert à la cuvée 2025. Placée sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette promotion vise à créer une administration pénitentiaire « irréprochable, visible, professionnelle et exemplaire ».