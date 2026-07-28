Ogooué-Lolo : 147 permis délivrés aux chasseurs de Mulundu en 2025

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Réunies en atelier de restitution du 22 au 24 juillet dans l’Ogooué-Lolo, les dix associations communautaires de chasse du département de Mulundu ont présenté le bilan annuel de leurs activités, marquant la troisième année de la seconde phase du Programme de Gestion Durable de la Faune Sauvage (SWM).

Soutenues par la Direction générale de la Faune et des Aires Protégées (DGFAP), le CIRAD et un consortium de partenaires FAO, CIFOR-ICRAF, WCS, ces organisations rurales s’orientent vers une gouvernance locale et responsable. Outre des prélèvements de gibier et de la collecte de données sanitaires face aux risques zoonotiques, il est à noter le déploiement pionnier d’un système de traçabilité de la viande de brousse.

Les chasseurs de Mulundu sur de bons rails !

Il ressort de cette mise au point qu’entre avril et juin 2026, ce mécanisme innovant a impliqué 97 acteurs notamment 84 chasseurs, 5 commerçants et 8 contrôleurs. Ces derniers ont allié carnets de chasse, registres, application numérique et bracelets d’identification encore surnommés « passeport du gibier ». Le résultat est époustouflant puisque l’expérimentation a permis de tracer 207 animaux au cours de 88 contrôles.

Photo de famille à Mulundu © D.R.

Toute chose qui a permis de poser les bases d’une distinction entre filière légale et braconnage. Cette dynamique s’accompagne d’une formalisation croissante dans l’Ogooué-Lolo. Car la délivrance des permis de petite chasse est passée de 23 en 2024 à 147 en 2025, et atteint déjà 80 titres cette année 2026. Toutefois, malgré ces réussites techniques, l’autonomie financière demeure un handicap.

Encore largement tributaires des financements extérieurs à savoir Union européenne, FFEM/AFD, les associations devront profiter des deux dernières années du Programme Gestion Durable de la Faune Sauvage pour développer des activités génératrices de revenus. L’enjeu est de pérenniser l’approche « Une seule santé » et garantir la gestion autonome de la faune sauvage par les communautés locales. L’État est appelé à jouer sa partition.