Tchad : Mahamat Idriss Déby claque la porte de la Cour pénale internationale

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Les autorités de N’Djamena ont notifié au secrétaire général des Nations unies leur décision de quitter le Statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye aux Pays-Bas. Ce retrait, qui prendra effet un an après la notification conformément à l’article 127 du traité, intervient dans un contexte de contestation croissante de la CPI par plusieurs États africains. Le président Mahamat Idriss Déby Itno estime que cette institution ne répond plus aux attentes de ses membres et qu’elle s’est éloignée de sa mission initiale de lutte contre l’impunité.

Dans son communiqué, le gouvernement tchadien explique que cette décision est le résultat d’« un examen approfondi du fonctionnement de la Cour », dont « l’efficacité est demeurée limitée et à géométrie variable ». N’Djamena affirme également que ce retrait constitue une « décision souveraine » et précise qu’il « ne constitue nullement un renoncement à l’impératif moral de rendre justice ». Les autorités assurent ainsi vouloir renforcer les mécanismes judiciaires nationaux mais réaffirment dans le même temps leur attachement à la lutte contre les crimes les plus graves.

Une décision aux fortes implications diplomatiques

Cette annonce intervient quelques jours après des décisions similaires prises par plusieurs pays africains, alimentant les critiques récurrentes visant la CPI, accusée de cibler de manière disproportionnée les États du continent. Selon plusieurs médias internationaux, les autorités tchadiennes ont également reconnu que les États-Unis avaient encouragé N’Djamena à réexaminer son adhésion au Statut de Rome. Cette dimension géopolitique renforce les interrogations sur les équilibres diplomatiques et les rapports entre justice internationale et souveraineté nationale.

Le retrait du Tchad ne mettra toutefois pas immédiatement fin à ses obligations envers la CPI. Conformément aux dispositions du Statut de Rome, les procédures déjà engagées avant l’entrée en vigueur du retrait pourront se poursuivre. Cette décision risque néanmoins d’alimenter le débat sur l’avenir de la justice pénale internationale et sur la capacité de la Cour à conserver la confiance de ses États membres, alors que plusieurs gouvernements africains dénoncent depuis des années une institution qu’ils jugent sélective et insuffisamment équilibrée dans son action.