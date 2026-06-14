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Code de la santé : exigence de salubrité pour les habitations en bordure de route

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 18h53min
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Le respect des règles d’hygiène dans les habitations situées aussi bien en milieu urbain que rural demeure une exigence majeure des autorités sanitaires. À travers l’article 602 du Code de la santé, les pouvoirs publics rappellent l’obligation pour toutes les constructions destinées à l’habitation d’être dotées d’équipements collectifs ainsi que d’infrastructures sanitaires et d’assainissement conformes aux normes en vigueur.

Prise dans le chapitre IV en sa section 11 intitulée «De l’hygiène des habitations », cette disposition vise principalement les logements installés en bordure de route, souvent exposés à des problèmes d’insalubrité. Lesquels sont souvent liés à l’accumulation des déchets, aux eaux stagnantes ou encore à l’absence de systèmes adéquats d’évacuation des eaux usées. Le texte insiste sur la nécessité de garantir un cadre de vie sain afin de préserver la santé des populations et limiter les risques de propagation de maladies.

Une exigence sanitaires renforcée pour un environnement sain 

« Tous lieux, constructions et agglomérations en milieu rural ou urbain ayant pour objet de servir d’habitation, doivent être pourvus des équipements collectifs et des infrastructures sanitaires et d’assainissements respectant les prescriptions relatives à l’hygiène de l’habitat, conformément à la réglementation en vigueur » lit-on à l’article 602 du Code de la Sante. Les autorités compétentes peuvent ainsi intervenir pour contrôler l’état des habitations et exiger des mises en conformité lorsque les conditions sanitaires sont jugées insuffisantes.

Dans plusieurs quartiers de la capitale et même du pays, notamment ceux situés à proximité des grands axes routiers, l’insalubrité constitue encore une préoccupation récurrente. Décharges sauvages, caniveaux obstrués et mauvaises odeurs continuent d’affecter le quotidien des riverains. Cette situation représente également un danger pour les usagers de la route et pour les habitants vivant à proximité. À travers cette réglementation, les autorités entendent responsabiliser les occupants et propriétaires des habitations. Il s’agit à terme de promouvoir une meilleure gestion de l’environnement domestique et urbain tout en renforçant les actions de prévention sanitaire.

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