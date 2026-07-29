Gabon : Ntoutoume Ayi porte plainte contre Wilfried Okoumba pour diffamation publique

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L’ancien directeur général de la Dette publique et actuel député de la Nation, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, a saisi le procureur de la République d’une plainte pour diffamation publique contre Wilfried Okoumba Kamitatu. À l’origine de cette procédure, des propos tenus lors d’une émission diffusée le 26 juillet 2026 sur Gabon Télévision, dans lesquels ce dernier aurait évoqué un supposé enrichissement irrégulier de l’intéressé.

Le contentieux entre Jean Gaspard Ntoutoume Ayi et Wilfried Okoumba Kamitatu prend désormais une tournure judiciaire. Dans un communiqué publié le 28 juillet 2026, le cabinet conseil de l’ancien directeur général de la Dette publique annonce avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République pour diffamation publique.

Des propos jugés attentatoires à l’honneur

Selon les avocats de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, cette action fait suite à des déclarations tenues par Wilfried Okoumba Kamitatu au cours d’une émission diffusée le 26 juillet sur Gabon Télévision. Les propos incriminés comporteraient, selon le communiqué, « des imputations et insinuations » laissant entendre que l’ancien responsable de la Dette publique se serait livré à des faits d’enrichissement irrégulier dans l’exercice de ses fonctions.

Le conseil de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi estime que ces déclarations, relayées sur un média de service public à forte audience, portent atteinte à l’honneur et à la considération de son client. C’est sur ce fondement qu’il a décidé d’engager une procédure pour diffamation publique, conformément aux dispositions du Code pénal.

Le communiqué souligne que cette démarche intervient dans un contexte marqué par une forte médiatisation des questions liées à la gestion des affaires publiques, tant au Gabon qu’à l’international. Les conseils du député considèrent dès lors qu’il appartient à la justice d’apprécier la portée des allégations formulées publiquement.

Laisser la justice établir les faits

À travers cette plainte, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi affirme vouloir privilégier la voie judiciaire afin que les accusations portées contre lui soient examinées par l’autorité compétente.

« Dans un souci de clarté, de transparence et de reddition des comptes, cette démarche vise également à permettre que toute allégation de cette nature soit soumise à l’appréciation de l’autorité judiciaire, seule compétente pour en vérifier le bien-fondé », indique le communiqué.

L’ancien directeur général de la Dette publique, qui a occupé cette fonction d’octobre 2023 à octobre 2025, précise ainsi son intention de « faire valoir ses droits dans le strict respect des voies légales et judiciaires ».

À ce stade de la procédure, aucune décision de justice n’a été rendue. Les faits évoqués dans la plainte devront désormais être examinés par le parquet, qui décidera des suites à donner à cette affaire. Les allégations formulées à l’encontre de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi demeurent, en l’état, des accusations contestées par l’intéressé et soumises à l’appréciation de l’autorité judiciaire.