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Ghana/Gabon : coopération renforcée dans les transports, la santé et l’éducation

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 juillet 2026 à 10h24min
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De la gauche vers la droite Brice Clotaire Oligui Nguema et John Dramani Mahama © D.R.
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Dans le cadre d’un élan renouvelé de coopération bilatérale et de convergence géopolitique, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en visite officielle de 3 jours en République du Ghana, sur invitation de son homologue, John Dramani Mahama. Les deux personnalités ont tenu à renforcer l’amitié historique entre États avec des accords dans les domaines de la santé, l’éducation et les transports.

C’est une rencontre au sommet qui concrétise la volonté partagée d’insuffler une dynamique inédite à l’axe Libreville-Accra et d’élever les relations politiques historiques au rang de partenariats économiques structurants.

Accueilli avec les honneurs d’État à la Jubilee House, le chef de l’État gabonais s’est d’abord entretenu en tête-à-tête avec le président ghanéen avant de présider une séance de travail élargie aux délégations ministérielles des deux nations.

Oligui Nguema pour une coopération renforcée avec le Ghana 

Les délibérations bilatérales ont culminé par la signature solennelle d’une série de protocoles d’accord. Ces derniers couvrent des domaines régaliens et de développement prioritaires, notamment les transports, la santé, l’éducation, les affaires maritimes et la coopération diplomatique. Eu égard aux enjeux sécuritaires et environnementaux du golfe de Guinée, les deux dirigeants ont réaffirmé leur synergie stratégique pour la protection des espaces maritimes et le déploiement de l’économie bleue. 

En outre, l’accélération de l’intégration continentale via la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la déclinaison des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine ont constitué le fil conducteur des arbitrages économiques. La visite a été ponctuée par un hommage au mausolée Kwame Nkrumah et de la cérémonie mémorielle de plantation d’arbres. Cette séquence diplomatique s’est conclue par un dîner d’État, au cours duquel Brice Clotaire Oligui Nguema a convié le président Mahama pour une visite d’État à Libreville.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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