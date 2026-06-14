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CHUL : 6 114 accouchements effectués en 2025 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 14h12min
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Une vue du nouveau service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.
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Le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a dressé un bilan le 6 mai 2026, mettant en lumière ses activités au cours de l’année écoulée. Il en ressort qu’en 2025, les sages-femmes ont accompli un travail remarquable avec 6 114 accouchements réalisés. Ce chiffre illustre leur engagement quotidien dans la santé maternelle et infantile et témoigne de leur rôle essentiel au sein de cette institution.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les sages-femmes jouent un rôle crucial dans la survie des mères et des nouveau-nés. Elles ne se contentent pas de prodiguer des soins médicaux. Elles établissent aussi une relation de confiance fondée sur le respect mutuel, un aspect particulièrement souligné par le CHUL. Ainsi,les statistiques de l’année révèlent qu’elles ont pris en charge 14 098 patientes et pratiqué 6 114 accouchements, des chiffres remarquables qui ont été salués par l’ensemble du personnel de ce centre hospitalier, reconnu comme la vitrine de la santé au Gabon.

Des sages-femmes au cœur de la survie maternelle et infantile

Malgré les critiques récurrentes à l’encontre du CHUL, les données de 2025 démontrent que l’établissement, au-delà de certains dysfonctionnements, continue de se battre pour fournir des soins de qualité à de nombreuses familles gabonaises. Lle bilan indique également 2 227 consultations prénatales, preuve que de nombreuses femmes font confiance au CHUL pour bénéficier d’un suivi médical rigoureux et d’une prise en charge spécialisée.

Par ailleurs, en 2025, grâce au dévouement des sages-femmes, 4 124 consultations postnatales ont été réalisées, 753 classes mères organisées pour accompagner les futures mamans à chaque étape de la grossesse. A cela s’ajoutent 318 services de planification familiale mis en place afin d’éclairer et responsabiliser les parents, et 5 062 vaccins administrés pour protéger les enfants.

 À travers ce bilan, le CHUL exprime sa fierté envers ses sages-femmes. « Merci à nos sages-femmes pour leur écoute, leur patience et leur expertise. Votre travail fait toute la différence », a conclu le communiqué.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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