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Pitch For Impact 2026 : 30 projets retenus sur 46 au départ !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 juillet 2026 à 15h33min
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Une vue de la conférence de presse de Pitch For Impact © D.R.
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L’espace PME de Libreville a servi de cadre, le mardi 28 juillet 2026, à la conférence de presse animée par Cabrel Ndomba-Mouele, Coordinateur du projet Pitch For Impact, Ludivine Kambissi Mambangou, représentante du Cabinet d’huissier de justice et Christophe Awoumou Bala, conseiller technique du ministre des PME, consacrée à la proclamation officielle des résultats de la phase de pré-sélection du concours national Pitch For Impact. 

Placée sous la tutelle du Ministère du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes, cette initiative portée par l’ONG Hosea s’est assignée pour mission de jeter un pont tangible entre le monde académique et la sphère des affaires. Sous la thématique « Jeunesse et Innovation pour un développement durable », ce tremplin s’adresse aux étudiants en fin de cycle. À l’issue de l’appel à candidatures, du 14 mars au 31 mai 2026, 46 dossiers ont été enregistrés sur la plateforme dédiée

Un processus rigoureux sous contrôle d’huissier

Afin de garantir l’impartialité et la transparence des délibérations, le comité d’organisation s’est attaché les services du cabinet d’huissier de justice Louis Minko Mi Ebo. Après un contrôle administratif ayant écarté 16 candidatures non conformes, le jury a évalué les 30 projets recevables les 13 et 20 juin. Il est à noter que chaque dossier a été passé au crible selon 4 critères équivalents à savoir 25 % chacun. Il est pris en compte l’innovation, la faisabilité technique et économique, l’impact socio-environnemental, et la qualité rédactionnelle. 

Les 30 candidatures qualifiées pour les demi-finales dessinent un panorama ambitieux de la créativité juvénile. Notamment avec 16 projets issus de la province de l’Estuaire menés par Darren Léa Mansokou de l’UOB avec 94,50 %. Suit de près la province du Haut-Ogooué avec 11 projets du Haut-Ogooué portés par Afifa Labokoundé de l’USTM avec 98,66 %. Le reste du tableau est complété par 2 projets du Woleu-Ntem et 1 projet de l’Ogooué-Lolo. Il en ressort que les 30 projets retenus portent sur plusieurs secteurs d’activités.

Sur le plan sectoriel, l’Agriculture et l’Agroalimentaire dominent avec 14 initiatives, suivies par la Technologie et l’Innovation, le Commerce et Services, l’Environnement, l’Éducation et l’industrie, la Santé  les Transports. Le coordinateur du projet, Cabrel Ndomba-Mouele, a martelé que les demi-finalistes intégreront un Bootcamp intensif de renforcement de capacités avant de défendre leur projet lors d’un pitch de 10 minutes. Les 15 candidats accéderont à la phase de coaching ultime. La Grande Finale verra 5 prétendants s’affronter pour désigner les 3 vainqueurs de cette première édition.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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