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Secteur pétrolier : vers une trêve sociale durable pour sécuriser les investissements

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 13h16min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault et le ministre du Pétrole Clotaire Kondja reçu par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Garantir la paix sociale dans l’industrie qui fait vibrer l’économie gabonaise : tel est l’objectif affiché au sommet de l’État. Ce jeudi, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience stratégique au vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Ce dernier était accompagné pour l’occasion du ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du suivi rigoureux des grands dossiers de la Nation, visait à faire le point sur un chantier crucial : celui de la commission du dialogue social des hydrocarbures. Au cours de cette séance de travail, le vice-président du gouvernement a exposé en détail l’état d’avancement des négociations en cours. Les discussions menées par la commission s’articulent autour de consultations directes avec les principaux acteurs de la filière pétrolière et gazière.

L’enjeu est de taille pour Libreville. Il s’agit non seulement de consolider un climat social apaisé, mais aussi de préserver fermement les intérêts nationaux. Dans un contexte mondial mouvant, assurer la continuité des activités de ce secteur vital reste une priorité absolue pour les autorités de la Transition. Les performances de cette industrie demeurent, en effet, le principal moteur de la croissance et du développement du pays.

Vers des solutions durables pour la filière

Selon le communiqué officiel de la présidence, le Chef de l’Exécutif a exprimé sa satisfaction face aux progrès enregistrés. La démarche actuelle, qui privilégie la concertation plutôt que la confrontation, semble porter ses fruits pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes.

« Le Chef de l’Exécutif a été informé des progrès réalisés dans le cadre de cette démarche de concertation, qui privilégie le dialogue et la recherche de solutions durables aux préoccupations exprimées par les parties prenantes. », indique le communiqué de la présidence de la République.

Cette audience traduit la volonté constante du président Brice Clotaire Oligui Nguema de suivre de près l’exécution des réformes gouvernementales. En veillant personnellement à la stabilité du secteur pétrolier et gazier, le sommet de l’État envoie un signal fort de confiance et de sécurité aux partenaires économiques et aux investisseurs.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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