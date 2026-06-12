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Santé : les épinards, la laitue, ces légumes verts bénéfiques pour les fonctions cérébrales

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 13h12min
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Selon un  article publié par le blog Le Journal des Femmes Santé le 2 juin 2026, un type de légume est particulièrement efficace pour le cerveau. Il s’agit notamment des épinards et de la laitue. Une déduction faite par des chercheurs après avoir passé au crible 183 articles scientifiques issus de bases de données médicales et qui ont identifié 8 grandes catégories d’aliments bénéfiques. 

Selon les nutritionnistes, consommer de l’alcool chaque jour offrirait des performances cognitives équivalentes à celles d’une personne 11 ans plus jeune. Ainsi au terme d’une sélection rigoureuse de 183 articles, les chercheurs ont retenu 54 études retenues révèlent que huit grandes catégories d’aliments sont bénéfiques pour le cerveau il s’agit notamment les produits laitiers, les œufs, les fruits de mer, les viandes maigres, les baies, certains légumes, les noix et les céréales complètes. 

Les légumes à feuilles vertes des alliés pour les séniors 

Ainsi les spécialistes indiquent que les légumes verts à feuilles sont à privilégier en vieillissant pour le cerveau comme la laitue et les épinards. Et pour cause ils fournissent du folate, des caroténoïdes, la vitamine K, et d’autres antioxydants. D’autres légumes à feuilles vertes sont également conseillés comme les blettes, le chou frisé kale, la roquette, le cresson, ou encore les feuilles de brocoli. Pour une meilleure consommation, il est recommandé d’intégrer une à deux portions quotidiennes de ces légumes, crus en salade pour préserver les vitamines, ou rapidement cuits à la vapeur.

Par ailleurs, le blog Le Journal des Femmes Santé indique qu’à contrario des idées reçues les produits laitiers produisent des résultats plus nuancés. Il s’agit notamment du yaourt très valorisé dans les études observationnelles, pourtant les essais cliniques montrent peu ou pas d’effets sur la santé cérébrale des personnes âgées de 70 ans. Aussi, les spécialistes recommandent de prioriser une alimentation globale équilibrée, plutôt que sur un aliment isolé.  

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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