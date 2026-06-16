A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Santé : Oligui Nguema veut faire du Gabon un hub médical régional

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h29min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
Ecouter l'article

Dans l’optique de faire du Gabon une référence sanitaire en Afrique centrale, Brice Clotaire Oligui Nguema a récemment réitéré les engagements initialement pris. Entre construction d’infrastructures hospitalières, renforcement des plateaux techniques et amélioration de l’accès aux soins, le Chef de l’État entend transformer durablement le système de santé national. Une ambition élevée qui devra toutefois composer avec les défis structurels auxquels le secteur reste confronté.

Malgré les investissements consentis ces dernières années, de nombreux Gabonais continuent de faire face à des difficultés d’accès aux soins, à l’insuffisance de certaines infrastructures et à la nécessité, pour les cas les plus complexes, d’être évacués vers l’étranger. Conscient de cette réalité, le chef de l’État a présenté devant le Parlement une vision ambitieuse visant à positionner le Gabon comme un véritable hub médical régional. Cette stratégie repose notamment sur la modernisation des établissements hospitaliers, l’amélioration des équipements médicaux et le développement de nouvelles structures de santé à travers le pays.

Réduire la dépendance aux évacuations sanitaires

L’un des principaux objectifs poursuivis par les autorités est de limiter le recours systématique aux évacuations sanitaires à l’étranger, qui représentent chaque année des coûts importants pour les familles et pour l’État. À travers le renforcement des capacités hospitalières nationales, le gouvernement souhaite permettre aux patients gabonais de bénéficier sur place de soins spécialisés de qualité. Cette orientation vise également à attirer des patients de la sous-région, dans une logique de développement d’une offre médicale compétitive à l’échelle régionale.

Depuis le début de la Transition, plusieurs chantiers ont été engagés dans le secteur de la santé. Réhabilitations d’hôpitaux, acquisition d’équipements médicaux et amélioration de certaines structures sanitaires figurent parmi les actions mises en avant par l’exécutif. Toutefois, les défis restent nombreux. Dans plusieurs localités du pays, les populations continuent de signaler des difficultés liées à l’accès aux médicaments, à l’insuffisance du personnel soignant, aux délais de prise en charge ou encore à l’état de certaines infrastructures sanitaires. Ces réalités rappellent que la modernisation du système de santé ne se limite pas à la construction de bâtiments ou à l’achat d’équipements.

Le défi du capital humain

Au-delà des infrastructures, la réussite de cette ambition dépendra largement de la capacité du pays à former, recruter et fidéliser les professionnels de santé. Médecins spécialistes, chirurgiens, biologistes, infirmiers et techniciens constituent le véritable socle de toute politique sanitaire performante. Le défi consiste également à garantir une meilleure répartition des ressources médicales entre Libreville et l’intérieur du pays, où les besoins demeurent particulièrement importants. 

Car si le Gabon aspire à devenir un hub médical régional, il devra d’abord réussir à assurer une couverture sanitaire efficace pour l’ensemble de sa population. À travers cette vision, Brice Clotaire Oligui Nguema place la santé au cœur de son projet de transformation nationale. Une ambition qui pourrait profondément modifier le paysage sanitaire gabonais si les investissements annoncés s’accompagnent des réformes structurelles nécessaires pour améliorer durablement la qualité des soins.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h29min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

CEPE 2026 : 312 centres d’examen, 33 de correction, une session inclusive !

16 juin 2026 à 20h40min

Décentralisation : jusqu’à 10% des recettes de l’État pour les collectivités locales

16 juin 2026 à 20h33min

Gabon : 35 milliards FCFA de rappels annoncés, la dernière étape d’un chantier à 105 milliards

16 juin 2026 à 20h21min

Transparence : le Sénégal publie son rapport d’exécution budgétaire, le Gabon dans l’opacité

16 juin 2026 à 18h23min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 15 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 15 Juin 2026
[#LDM] Boissons gabonaises détruites en France : le témoignage choc de Marcelle Eyang Noutchet Dans ce nouveau numéro de Ligne de Mire sur Gabon Media Time, Marcelle Eyang Noutchet, entrepreneure gabonaise installée en France, revient sur une affaire qui a bouleversé son parcours professionnel. Après avoir voulu valoriser les produits gabonais auprès de la diaspora, elle affirme avoir investi dans l’importation de boissons produites au Gabon vers la France. Mais à l’arrivée de la cargaison, les autorités françaises auraient relevé des problèmes de conformité, d’étiquetage et de traçabilité. Résultat : les produits sont bloqués, les frais s’accumulent, puis la marchandise est finalement détruite. Dans cet entretien, Marcelle Eyang Noutchet raconte les coulisses de cette opération, les démarches entreprises, les pertes subies, ses accusations, son sentiment d’abandon et les questions qu’elle pose aujourd’hui sur la responsabilité des différents acteurs impliqués. Une interview forte sur l’entrepreneuriat, la diaspora gabonaise, l’exportation des produits locaux, la conformité sanitaire et les difficultés rencontrées par ceux qui veulent investir entre le Gabon et l’étranger. À suivre dans Ligne de Mire, sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
Boissons gabonaises détruites en France : le témoignage choc de Marcelle Eyang Noutchet
[#Reportage] Parlement en congrès : que retenir du discours d’Oligui Nguema ? 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Parlement en congrès : que retenir du discours d’Oligui Nguema ?
[#Zapping] du 15 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Zapping] du 15 Juin 2026
[#Reportage] Affaire Mbazaboua : la foi face aux soupçons d’emprise 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Affaire Mbazaboua : la foi face aux soupçons d’emprise
[#Reportage] Sécurité pénitentiaire : 1 499 « mâtons » de la promotion Edwige Nkeze Igouwe désormais en service 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Sécurité pénitentiaire : 1 499 nouveaux agents entrent en service
S'abonner
Bouton retour en haut de la page