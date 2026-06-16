Santé : Oligui Nguema veut faire du Gabon un hub médical régional

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Dans l’optique de faire du Gabon une référence sanitaire en Afrique centrale, Brice Clotaire Oligui Nguema a récemment réitéré les engagements initialement pris. Entre construction d’infrastructures hospitalières, renforcement des plateaux techniques et amélioration de l’accès aux soins, le Chef de l’État entend transformer durablement le système de santé national. Une ambition élevée qui devra toutefois composer avec les défis structurels auxquels le secteur reste confronté.

Malgré les investissements consentis ces dernières années, de nombreux Gabonais continuent de faire face à des difficultés d’accès aux soins, à l’insuffisance de certaines infrastructures et à la nécessité, pour les cas les plus complexes, d’être évacués vers l’étranger. Conscient de cette réalité, le chef de l’État a présenté devant le Parlement une vision ambitieuse visant à positionner le Gabon comme un véritable hub médical régional. Cette stratégie repose notamment sur la modernisation des établissements hospitaliers, l’amélioration des équipements médicaux et le développement de nouvelles structures de santé à travers le pays.

Réduire la dépendance aux évacuations sanitaires

L’un des principaux objectifs poursuivis par les autorités est de limiter le recours systématique aux évacuations sanitaires à l’étranger, qui représentent chaque année des coûts importants pour les familles et pour l’État. À travers le renforcement des capacités hospitalières nationales, le gouvernement souhaite permettre aux patients gabonais de bénéficier sur place de soins spécialisés de qualité. Cette orientation vise également à attirer des patients de la sous-région, dans une logique de développement d’une offre médicale compétitive à l’échelle régionale.

Depuis le début de la Transition, plusieurs chantiers ont été engagés dans le secteur de la santé. Réhabilitations d’hôpitaux, acquisition d’équipements médicaux et amélioration de certaines structures sanitaires figurent parmi les actions mises en avant par l’exécutif. Toutefois, les défis restent nombreux. Dans plusieurs localités du pays, les populations continuent de signaler des difficultés liées à l’accès aux médicaments, à l’insuffisance du personnel soignant, aux délais de prise en charge ou encore à l’état de certaines infrastructures sanitaires. Ces réalités rappellent que la modernisation du système de santé ne se limite pas à la construction de bâtiments ou à l’achat d’équipements.

Le défi du capital humain

Au-delà des infrastructures, la réussite de cette ambition dépendra largement de la capacité du pays à former, recruter et fidéliser les professionnels de santé. Médecins spécialistes, chirurgiens, biologistes, infirmiers et techniciens constituent le véritable socle de toute politique sanitaire performante. Le défi consiste également à garantir une meilleure répartition des ressources médicales entre Libreville et l’intérieur du pays, où les besoins demeurent particulièrement importants.

Car si le Gabon aspire à devenir un hub médical régional, il devra d’abord réussir à assurer une couverture sanitaire efficace pour l’ensemble de sa population. À travers cette vision, Brice Clotaire Oligui Nguema place la santé au cœur de son projet de transformation nationale. Une ambition qui pourrait profondément modifier le paysage sanitaire gabonais si les investissements annoncés s’accompagnent des réformes structurelles nécessaires pour améliorer durablement la qualité des soins.