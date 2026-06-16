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Décentralisation : jusqu’à 10% des recettes de l’État pour les collectivités locales

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h33min
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé lors de son discours sur l’état de la Nation une mesure susceptible de transformer durablement la gouvernance locale au Gabon. Le gouvernement prévoit d’allouer progressivement entre 5 et 10% des recettes de l’État aux collectivités locales. Une orientation qui pourrait marquer un tournant historique dans le processus de décentralisation longtemps attendu par les communes et les départements.

Depuis plusieurs décennies, la décentralisation figure parmi les grandes ambitions institutionnelles du Gabon. Pourtant, dans les faits, les collectivités locales demeurent fortement dépendantes des transferts de l’État central et disposent souvent de moyens limités pour répondre aux besoins des populations en matière de voirie, d’assainissement, d’éclairage public ou encore d’équipements collectifs.

C’est précisément ce déséquilibre que l’exécutif entend corriger. Devant les parlementaires réunis en Congrès, le chef de l’État a annoncé la poursuite du transfert des compétences et des moyens aux collectivités territoriales, avec une montée en puissance progressive des ressources qui leur seront allouées. « Le gouvernement a décidé d’allouer progressivement en fonction des capacités budgétaires de l’État, entre 5 à 10 % des recettes au bénéfice des collectivités locales », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema.

Une nouvelle marge de manœuvre pour les élus locaux

Cette mesure pourrait constituer une véritable révolution budgétaire pour les mairies et les conseils départementaux. Depuis cette année 2026, plusieurs collectivités ont déjà vu leurs plafonds budgétaires augmenter, signe d’une volonté politique de renforcer leur autonomie financière.

Pour de nombreux élus locaux, l’insuffisance des ressources constitue le principal frein à la mise en œuvre des politiques de proximité. Routes dégradées, marchés insalubres, réseaux d’éclairage défaillants ou infrastructures administratives vétustes illustrent les limites d’un système où les collectivités disposent rarement des moyens correspondant à leurs responsabilités.

Toutefois, le transfert de ressources publiques implique également un renforcement des mécanismes de contrôle. Conscient de cet enjeu, le président de la République a appelé les maires et les présidents des conseils départementaux à faire preuve de rigueur dans la gestion des fonds publics. « J’invite les présidents des conseils départementaux et les maires à une gestion rigoureuse, transparente et collégiale des dotations mises à leur disposition », a-t-il insisté, rappelant leur obligation de reddition des comptes.

Le pari du développement par les territoires

Au-delà de l’aspect budgétaire, cette réforme traduit une vision plus large du développement. L’objectif affiché est de rapprocher davantage la décision publique des citoyens et de permettre aux collectivités de répondre plus efficacement aux réalités locales.

Dans un pays où les attentes en matière d’infrastructures et de services publics restent importantes, le succès de cette politique dépendra autant du niveau des ressources transférées que de la capacité des élus locaux à les gérer avec efficacité. Pour le gouvernement, la décentralisation n’est plus seulement une promesse institutionnelle : elle doit désormais devenir un levier concret de développement territorial et de prospérité partagée.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h33min
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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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Un commentaire

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