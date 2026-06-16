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Gabon : 35 milliards FCFA de rappels annoncés, la dernière étape d’un chantier à 105 milliards

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h21min
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Des agents publics en rang lors du paiement des rappels © D.R.
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé le lancement de la troisième et dernière phase du paiement des rappels dus aux agents publics. D’un montant de 35 milliards de FCFA, cette opération porte à 105 milliards de FCFA l’enveloppe globale reversée aux fonctionnaires gabonais en deux ans. Une mesure présentée par les autorités comme l’aboutissement d’un vaste processus de régularisation administrative hérité de plusieurs années de blocages.

La question des rappels administratifs est longtemps restée l’un des principaux motifs de frustration au sein de la fonction publique gabonaise. Pendant plusieurs années, les gels de recrutements, d’avancements et de reclassements ont entraîné l’accumulation de milliers de dossiers en attente, privant de nombreux agents des droits financiers liés à leur carrière. Dans son discours sur l’état de la Nation, le chef de l’État a rappelé que l’administration héritée au lendemain du 30 août 2023 faisait face à près de huit années de retard dans la gestion des situations administratives. Une situation qui avait engendré plusieurs dizaines de milliers de dossiers non traités et alimenté un profond sentiment d’injustice parmi les fonctionnaires.

Plus de 60 000 situations administratives régularisées

Selon Brice Clotaire Oligui Nguema, les efforts engagés depuis la Transition ont permis de régulariser plus de 60 000 situations administratives. Cette opération concerne notamment les intégrations, reclassements, avancements et autres actes de gestion restés en souffrance pendant plusieurs années.

La digitalisation des fichiers du personnel de l’État et l’archivage électronique des actes administratifs ont également été présentés comme des outils destinés à prévenir la reconstitution de nouveaux stocks de dossiers en attente et à améliorer la transparence dans la gestion des carrières publiques.

105 milliards FCFA reversés aux agents publics

L’annonce la plus attendue concerne toutefois le paiement de la troisième phase des rappels. Le président de la République a indiqué que cette dernière tranche représente un montant de 35 milliards de FCFA. « Je vous annonce dans cet hémicycle le lancement du paiement de la troisième et dernière phase de règlement des rappels calculés, pour un montant de 35 milliards de francs CFA », a déclaré le chef de l’État devant les parlementaires.

Avec cette ultime opération, le montant total reversé aux agents publics au cours des deux dernières années atteint désormais 105 milliards de FCFA. Un chiffre que l’exécutif présente comme la traduction de sa volonté d’honorer les engagements pris envers les fonctionnaires et d’améliorer leurs conditions de vie.

Un signal fort à l’endroit de la fonction publique

Au-delà de son impact financier immédiat, cette opération constitue également un signal politique adressé aux agents de l’État. Elle intervient dans un contexte où le gouvernement cherche à restaurer la confiance entre l’administration et ses personnels tout en poursuivant la modernisation du service public.

Pour de nombreux fonctionnaires, cette troisième phase marque surtout la fin d’une attente parfois longue de plusieurs années. Reste désormais à transformer cette régularisation exceptionnelle en une gestion administrative plus efficace afin d’éviter que de nouveaux arriérés ne viennent compromettre les efforts engagés depuis la Transition.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 20h21min
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Henriette Lembet

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