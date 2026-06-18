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Santé numérique : le Gabon, premier pays d’Afrique francophone à déployer le DHIS2 Tracker

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 12h10min
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Centre hospitalier universitaire d'Owendo © D.R.
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Le Gabon franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système de santé avec l’adoption du DHIS2 Tracker. Un outil numérique destiné à améliorer le suivi des patients atteints de maladies non transmissibles. Présenté récemment à la ministre de la Santé, Pr Elsa Joséphine Ayo Épse Bivigou, ce dispositif permettra une collecte plus efficace des données médicales et un meilleur suivi des patients souffrant notamment d’hypertension artérielle et de diabète. 

Cette avancée s’inscrit dans le cadre du projet de lutte contre l’hypertension artérielle (HTA) et le diabète, mis en œuvre avec l’appui technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À cet effet, la ministre a reçu une délégation de l’institution onusienne conduite par son représentant au Gabon, Xavier Crespin. La rencontre a également réuni des responsables du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, de la Direction régionale de santé Estuaire Ouest ainsi que de la Direction centrale des statistiques et des études (DCSE). 

Qu’est ce le DHIS2 Tracker ?

Les échanges ont permis de présenter les objectifs du projet et les perspectives offertes par cette plateforme numérique dans la gestion des données sanitaires. Concrètement, le DHIS2 Tracker permettra aux établissements de santé de renseigner les informations relatives aux patients avant leur intégration dans le système national DHIS2. Les autorités sanitaires espèrent ainsi disposer de données plus fiables et accessibles pour améliorer la surveillance épidémiologique et orienter les décisions de santé publique. 

Avant son lancement, l’outil a fait l’objet d’une phase préparatoire comprenant la formation des formateurs ainsi que des tests en conditions réelles dans plusieurs structures de santé. Selon les responsables du projet, les résultats enregistrés lors de cette phase pilote se sont révélés particulièrement encourageants.

Une première en Afrique francophone

Avec ce déploiement, le Gabon devient le premier pays d’Afrique francophone à adopter le DHIS2 Tracker pour le suivi des patients atteints de maladies non transmissibles. Dans le cadre de sa mise en œuvre, des tablettes numériques seront prochainement distribuées aux sites pilotes afin de faciliter l’utilisation de la plateforme par les personnels de santé. Les prochaines étapes prévoient l’extension du dispositif à quatre districts sanitaires d’ici septembre 2026, avant une généralisation progressive à l’échelle nationale en 2027. 

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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