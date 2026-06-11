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RSE : Stéphane Moudouté-Bell appelle l’Afrique à transformer les crises en coalitions d’impact

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 15h22min
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Stéphane Moudouté-Bell, commissaire général de l’African Business & Social Responsibility Forum (ABSRF) © D.R.
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À l’ouverture de la 10ᵉ édition de l’African Business & Social Responsibility Forum (ABSRF) ce mercredi 10 juin 2026 à Abidjan, le commissaire général de l’événement, le Gabonais Stéphane Moudouté-Bell, a lancé un appel à l’action collective face aux multiples chocs qui traversent le continent. Sous le thème « La RSE à l’épreuve du choc des réalités », cette édition anniversaire entend faire émerger des solutions concrètes capables de renforcer durablement l’impact social et économique des entreprises africaines.

Dix ans après son lancement, l’African Business & Social Responsibility Forum s’impose comme l’une des principales plateformes africaines dédiées à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). À l’ouverture des travaux à Abidjan, Stéphane Moudouté-Bell est revenu sur le chemin parcouru et sur l’ambition qui anime toujours cette initiative née pour faire de la RSE un levier de transformation du continent.

« Dix ans déjà d’une aventure humaine exceptionnelle, portée par des amis durables extraordinaires », a déclaré le fondateur de Latitude Monde, saluant les nombreux acteurs publics, privés et institutionnels qui ont contribué au développement du forum depuis sa création.

Une décennie d’engagement au service de la transformation africaine

De Kigali à Marrakech, de Dakar à Abidjan, en passant par Lomé, l’ABSRF a rassemblé plus de 500 entreprises africaines autour d’une conviction commune : celle d’une croissance conciliant performance économique et impact sociétal.

Pour Stéphane Moudouté-Bell, cette édition anniversaire intervient dans un contexte particulièrement exigeant. « Les chocs géopolitiques, économiques, sociaux, environnementaux et technologiques percutent notre continent », a-t-il souligné. Selon lui, ces bouleversements constituent de véritables tests pour les politiques de durabilité mises en œuvre par les entreprises africaines. Le constat est d’autant plus préoccupant que seulement 18 % des Objectifs de développement durable (ODD) sont aujourd’hui atteints sur le continent africain.

L’éducation des jeunes filles au cœur des priorités

Face à cette réalité, le forum entend désormais dépasser le cadre des échanges pour construire des coalitions d’action. Première initiative annoncée : la création d’une coalition pour l’éducation scientifique des jeunes filles au niveau primaire. « Selon la Banque mondiale, seulement 30 % des scientifiques recrutés sont des femmes. C’est très faible. Ce chiffre souligne l’urgence d’agir collectivement », a insisté le commissaire général. Cette coalition, qui sera déployée avec l’appui de plusieurs partenaires africains, symbolise la volonté du forum de passer d’une logique de réflexion à une logique d’impact concret.

Au-delà des débats organisés à Abidjan et Grand-Bassam, les célébrations des dix ans de l’ABSRF se poursuivront tout au long de l’année avec plusieurs initiatives, notamment un voyage d’études RSE à Maurice et l’organisation des Trophées Ivoire RSE. Une manière pour Stéphane Moudouté-Bell de rappeler que la RSE africaine ne doit plus seulement résister aux chocs des réalités, mais contribuer à les transformer en opportunités de développement durable pour les populations.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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