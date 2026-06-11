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FEG : Alain-Claude Kouakoua veut transformer l’intérim en mandat et renforcer la voix du secteur privé

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 16h14min
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Alain-Claude Kouakoua, Président Directeur Général de la HOLDING ACK S.A © D.R.
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À la veille de l’élection exceptionnelle du président de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG), prévue ce 12 juin 2026, Alain-Claude Kouakoua a officiellement présenté sa candidature devant les membres de l’organisation patronale. Dans un discours axé sur la continuité, l’unité et l’ambition économique, le président par intérim a appelé les entreprises à lui renouveler leur confiance pour conduire une nouvelle étape du développement de la Fédération.

Après la publication de la liste définitive des candidats par le Comité Conformité des Mandats, la campagne électorale est désormais ouverte au sein de la principale organisation patronale du pays. À cette occasion, Alain-Claude Kouakoua a dressé le bilan de l’intérim qu’il assure depuis le départ d’Henri-Claude Oyima au gouvernement, tout en exposant sa vision pour les prochaines années.

Faire de la FEG un acteur central de la transformation économique

Face aux chefs d’entreprise, présidents de fédérations professionnelles et membres du Bureau exécutif élargi, le candidat a insisté sur le rôle stratégique du secteur privé dans la réussite du Plan national de croissance et de développement. « Nous ne sommes pas un acteur parmi d’autres. Nous sommes l’un des piliers de l’économie nationale », a-t-il déclaré, rappelant que les entreprises représentées par la FEG contribuent à près de 80 % de la richesse nationale et concentrent l’essentiel de l’emploi formel.

Pour Alain-Claude Kouakoua, la Fédération doit désormais franchir une nouvelle étape en devenant une organisation encore plus influente dans les décisions économiques, plus proche des PME et davantage présente dans les neuf provinces du pays.

Une fédération tournée vers les PME, l’innovation et la souveraineté économique

Parmi les priorités annoncées figurent l’amélioration de l’accès au financement, le soutien à la transformation locale des ressources, le développement de la souveraineté alimentaire, la digitalisation des entreprises et l’accompagnement des startups. Le candidat souhaite également renforcer le rayonnement du Gabon Economic Forum afin d’en faire le principal rendez-vous annuel du dialogue économique entre secteur privé, pouvoirs publics et partenaires au développement.

Au-delà du scrutin du 12 juin, Alain-Claude Kouakoua présente cette élection comme un choix d’orientation pour la FEG. «Demain, vous aurez entre vos mains bien plus qu’un bulletin de vote. Vous aurez l’avenir de notre Fédération », a-t-il lancé aux électeurs, appelant à poursuivre l’œuvre engagée au service des entreprises et du développement économique du Gabon.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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