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Chine : le plaidoyer de Pékin pour un dialogue renouvelé entre les nations

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 15h17min
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Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères © D.R.
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Face à un monde fracturé par des tensions géopolitiques croissantes, la diplomatie chinoise choisit la carte de la coexistence culturelle. Le 8 juin 2026, à l’occasion de la Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, s’est adressé à la communauté internationale par message vidéo. Cette intervention s’inscrit directement dans la lignée de l’Initiative pour la civilisation mondiale lancée il y a trois ans par le président Xi Jinping, dont l’ambition est de tracer la voie vers une symbiose globale.

Pour Pékin, la diversité ne représente pas une menace, mais constitue au contraire la couleur fondamentale de la planète. Pourtant, le constat dressé par le chef de la diplomatie chinoise reste lucide : déficit de confiance réciproque, affaiblissement du droit international et résurgence des conflits assombrissent l’horizon contemporain.

Face à ces défis sans précédent, Wang Yi exhorte les États à abandonner les théories obsolètes du « choc des civilisations » ou de la prétendue supériorité culturelle. L’objectif affiché est de dépasser les clivages pour cultiver un paysage mondial harmonieux, métaphoriquement comparé à un jardin dynamique où chaque culture s’épanouit librement.

L’humain et l’innovation au centre des échanges

Cette vision multilatérale s’articule autour de piliers pragmatiques, à commencer par le renforcement des liens humains. Affirmant sa volonté d’ouverture, la Chine rappelle l’efficacité de ses mesures concrètes, telles que l’exemption de visas, conçues pour fluidifier les déplacements et approfondir le partage d’expériences en matière de gouvernance.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie insiste sur la nécessité de lier tradition et modernité. Dans un monde en pleine mutation technologique, la préservation du patrimoine doit désormais s’appuyer sur des leviers d’avant-garde, notamment l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux, afin de stimuler la transmission culturelle par-delà les frontières et les générations.

Institutionnaliser une diplomatie de la main tendue

Pour pérenniser cette dynamique, Pékin plaide pour une consolidation des mécanismes de discussion. En s’appuyant sur des institutions clés telles que l’UNESCO ou l’Alliance des civilisations des Nations Unies, la Chine entend bâtir des passerelles durables, imperméables aux préjugés idéologiques.

Cette démarche s’enracine dans une continuité historique : en 2024, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait à l’unanimité une résolution unissant 82 pays pour proclamer le 10 juin comme date symbole de ce rassemblement. À travers ce vibrant plaidoyer, la Chine réaffirme son ambition de poser les fondements culturels d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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