RSE : à Abidjan, l’Afrique met à l’épreuve ses modèles face aux chocs économiques, technologiques et climatiques

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Les 10 et 11 juin 2026, Abidjan et Grand-Bassam accueillent la 10e édition de l’African Business & Social Responsibility Forum (ABSRF) autour d’un thème particulièrement évocateur : « La RSE à l’épreuve du choc des réalités ». Organisé par le cabinet Latitude Monde du Gabonais Stéphane Moudouté-Bell, ce rendez-vous continental ambitionne d’interroger la capacité des entreprises africaines à concilier performance économique, impact social et résilience dans un environnement marqué par des bouleversements sans précédent.

Inflation, ralentissement économique, transformation numérique, pression climatique, évolution des attentes sociétales : jamais les entreprises africaines n’ont été confrontées à autant de défis simultanés. Dans ce contexte, la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est plus seulement un sujet de conformité ou d’image. Elle devient une question de survie, de compétitivité et de durabilité.

Quand les réalités rattrapent les ambitions

C’est précisément cette tension entre les engagements affichés et les réalités du terrain que le forum entend explorer. Dès la première journée au Novotel Abidjan Marcory, plusieurs « Impactorium » aborderont des questions centrales : comment maintenir ses engagements sociétaux dans un contexte de contraintes budgétaires ? Quel impact de l’intelligence artificielle et de la digitalisation sur l’emploi ? Comment accélérer l’adaptation des entreprises africaines face à l’urgence climatique ?

Pour nourrir ces réflexions, le forum réunira des personnalités de premier plan parmi lesquelles Son Excellence Ameenah Gurib-Fakim, ancienne Présidente de la République de Maurice, Didier Acouétéy, PDG d’AfricSearch, Félix Edoh Kossi Amenounve, Directeur général de la BRVM, Jean-Luc Konan, PDG du Groupe Cofina, ou encore Abdou Souleye Diop, Managing Partner de Forvis Mazars Maroc.

Une Afrique qui cherche ses propres solutions

La seconde journée, organisée à Grand-Bassam, donnera davantage la parole aux territoires et aux acteurs de terrain afin de partager leurs expériences sur les mécanismes permettant de concilier croissance économique, inclusion sociale et préservation de l’environnement.

À travers cette édition anniversaire, Stéphane Moudouté-Bell porte une conviction forte : l’Afrique ne pourra relever les défis de demain qu’en développant des modèles économiques plus responsables et plus résilients. Un enjeu qui résonne particulièrement au Gabon, où la RSE apparaît de plus en plus comme un levier capable d’accompagner les politiques publiques, de renforcer la cohésion sociale et de faire bénéficier davantage les populations des richesses créées par les entreprises.