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VIH/Sida : la nécessité  d’informer sur les modes de transmission du virus

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 7h26min
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Le Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH (PNLIST) poursuit ses efforts de sensibilisation afin de combattre les idées reçues qui continuent d’alimenter la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Malgré les progrès réalisés dans la prise en charge médicale et l’accès à l’information, de nombreuses personnes restent victimes de discrimination en raison d’une méconnaissance persistante des modes de transmission du virus. Une situation qui peut avoir des conséquences graves, notamment l’isolement social, la peur du dépistage et le retard dans l’accès aux soins.

Selon les messages de sensibilisation relayés par les autorités sanitaires, le VIH ne se transmet pas à travers les gestes de la vie courante. Serrer la main d’une personne séropositive, partager un repas, utiliser les mêmes toilettes ou les mêmes ustensiles de cuisine, dormir dans le même lit ou encore échanger un baiser ne présentent aucun risque de contamination. De même, les piqûres de moustiques ne transmettent pas le VIH. Pourtant, ces croyances erronées demeurent largement répandues dans certaines communautés et contribuent à entretenir la peur et le rejet des personnes concernées.

Briser les fausses croyances pour protéger les droits des PVVIH

Pour le PNLIST, la lutte contre le VIH ne peut se limiter à l’aspect médical. Elle passe également par un important travail d’éducation et de sensibilisation auprès des populations. Informer correctement sur les véritables modes de transmission du virus permet non seulement de réduire les discriminations, mais aussi de favoriser un environnement plus inclusif pour les personnes vivant avec le VIH. Les professionnels de la santé rappellent que le virus se transmet principalement lors de rapports sexuels non protégés, par contact avec du sang contaminé, par le partage de matériel d’injection ou encore de la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement en l’absence de prise en charge adaptée.

À travers ses campagnes de communication, le PNLIST invite donc la population à adopter une attitude fondée sur la connaissance plutôt que sur les préjugés. Les personnes vivant avec le VIH (PPVIH) ont les mêmes droits que tous les autres citoyens et ne doivent en aucun cas être exclues de la vie sociale, scolaire ou professionnelle. De plus, les traitements permettent aujourd’hui aux patients de vivre longtemps et en bonne santé. De ce fait,  la solidarité, le respect et l’accès à une information fiable demeurent des armes essentielles pour mettre fin à la stigmatisation et renforcer l’efficacité de la lutte contre l’épidémie au Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 7h26min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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