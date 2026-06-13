Roumanie : L’ANPI-Gabon en mission de séduction économique à Bucarest

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Le cœur de la Francophonie économique bat actuellement en Europe centrale et orientale. L’Agence nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon) participe activement à la mission économique retour organisée à Bucarest, en Roumanie. Ce grand rassemblement marque une étape majeure dans la concrétisation des ambitions commerciales partagées au sein de l’espace francophone.

Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le prolongement direct d’une première mission fructueuse menée en mars 2024. L’objectif affiché est clair : transformer les opportunités alors identifiées en partenariats tangibles et durables. Pour cette édition, les projecteurs sont braqués sur deux secteurs d’avenir particulièrement stratégiques : la transformation numérique et l’industrie médicale. Deux leviers majeurs pour booster l’attractivité des investissements et moderniser les économies francophones.

Le coup d’envoi a été donné ce mercredi 10 juin 2026 avec un programme particulièrement dense. Les délégués ont alterné entre des panels thématiques pointus et des sessions de rencontres d’affaires (B2B). Ce cadre dynamique a permis de briser la glace, de nouer des contacts stratégiques et d’explorer de nouveaux horizons de coopération entre investisseurs, entreprises et institutions de divers horizons.

Le Gabon, une terre d’opportunités à promouvoir

Pour l’ANPI-Gabon, ce déplacement à Bucarest représente une vitrine internationale exceptionnelle. Au-delà du simple réseautage, l’Agence déploie une véritable stratégie de charme pour positionner le Gabon comme la destination privilégiée des investissements en Afrique centrale. En mettant en avant les atouts compétitifs du pays, l’institution cherche à maximiser sa visibilité et à asseoir sa notoriété sur la scène mondiale.

« Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’Agence de contribuer au rayonnement économique du pays et au développement de partenariats durables au sein de l’espace francophone. », indique le communiqué de l’agence.

La mission ne s’arrête pas en si bon chemin. Dès le jeudi 11 juin, les participants quitteront les tables de négociation pour le terrain. Des visites d’entreprises locales sont programmées afin de plonger au cœur des écosystèmes économiques roumains et de sceller des alliances industrielles concrètes. Une belle dynamique qui prouve que la Francophonie est, plus que jamais, un formidable accélérateur de croissance.